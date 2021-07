Sommer, Sound und gute Laune: Der Musiksommer lockt zahlreiche Menschen nach Kempten

Musiker spielen an verschiedenen Ecken, die Passanten genießen den Sommertag: Impressionen aus der Kemptener Innenstadt.

03.07.2021 | Stand: 19:11 Uhr

Dort Hip Hop, da Pop und anderswo Blasmusik: Musiksommer ist in Kempten. An diesem Samstag stand der zweite Teil der Reihe an. Berufsmusiker spielten auf verschiedenen Plätzen in der Innenstadt.

Das City-Management will mit der Veranstaltung die Menschen wieder ins Stadtzentrum locken und ihnen dort ein attraktives Angebot bieten. Diese genossen Rhythmus, gute Laune und Sonnenschein. Und wem es zu warm wurde, der kühlte sich in einem der städtischen Brunnen einfach ab.

Mit dabei waren am Samstag die Bands Housewife Productions, Hackberry, Morley, Two in Tune, Acoustic Beat Roots, Die Schlanzer sowie Singer-Songwriterin Leonie Leuchtenmüller mit Andreas Schütz und Tom Hauser.

Der nächste Termin: Samstag, 17. Juli, von 10 bis 17 Uhr.

