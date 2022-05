Sorgen ums Naturidyll - Gutachten zeigt Schwachstellen am Notzenweiher in Betzigau

Ein Gutachten über den Notzenweiher sollte helfen, Haftungsrisiken für die Gemeinde Betzigau zu beseitigen. Der Bericht weckt jedoch Zweifel im Gemeinderat.

18.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Richten Gemeinden an Seen Badeinseln ein, so haften bei Unfällen Bürgermeister unter Umständen strafrechtlich persönlich. Aus diesem Grund wurde der Notzenweiher nun im Auftrag der Gemeinde Betzigau genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Um nicht in die Haftung zu geraten, müssen mehrere Punkte angegangen werden. Jedoch gibt es Zweifel.

Beim Notzenweiher fehlt die Angabe der Wassertiefe, es gibt kein Badeschild, keine Aufsicht, die Wasserqualität sollte regelmäßig kontrolliert werden. Und die Badeinsel, die seit rund 20 Jahren gute Dienste tut, soll durch eine zertifizierte Insel ersetzt werden. Das stellte laut Bürgermeister Roland Helfrich das beauftragte Ingenieurbüro von Linstow fest im Rahmen eines Gutachtens, das das Thema Haftung beleuchten sollte. Außerdem: Der Notzenweiher ist genau genommen kein „Naturbad“, sondern eine „Badestelle“ mit Umkleide, Kiosk und Beachvolleyballplatz.

Badeinsel im Notzenweiher gab Ausschlag für Gutachten in Betzigau

Eigentlich wollte die Gemeinde nur eine Einschätzung hinsichtlich der Badeinsel, da im vergangenen Jahr bereits davon die Rede war, die Insel abzubauen. Das Ingenieurbüro untersuchte jetzt nicht nur die Insel im Notzenweiher, sondern auch das ganze Gewässer sowie sein Umfeld.

„Wenn man das Gutachten so betrachtet, vermutet man, es handele sich beim Notzenweiher um einen hochgefährlichen See“, kommentierte Michael Eß ( CSU) die Ergebnisse. Remig Weiß (ÜP) kritisierte, das Gutachten sollte klarer sein. Er vermutete, dass der Notzenweiher nirgends tiefer als fünf Meter sei.

Dr. Valentin Sauerer (ÜP): „Wenn wir gar nichts machen, sind wir dran, wenn etwas passieren sollte.“ Joachim Borghoff befand: „Wenn wir jetzt nach über 20 Jahren die Rettungsweste und Leiter austauschen, macht das sicher Sinn.“ Er hoffe allerdings, dass die Badeinsel dann nicht durch ein „Plastikding“ ersetzt werde.

Auch Helfrich verteidigte das Gutachten: „Es ist schon gut, wenn wir den Notzenweiher als Badestelle vorsorglich betrachten.“ Wie berichtet, war ein Bürgermeister einer anderen Region vor einigen Jahren persönlich haftbar gemacht worden, nachdem Kinder tödlich in einem Löschteich verunglückt waren.

Aufsicht oder nicht? Gemeinde Betzigau diskutiert über Badeaufsicht und Kontrollen

Insgesamt stellte das Ingenieurbüro Handlungsbedarf in zwölf Punkten fest. Demnach muss unter anderem der Zugang so gestaltet sein, dass er jederzeit sicher und leicht zu begehen ist. Der Badesteg sei eigentlich ein Angelsteg vom Fischereiverein; und der müsse ordnungsgemäß wiederhergestellt werden, um Verletzungen zu vermeiden. Offensichtlich schauen derzeit Nägel aus den Brettern.

Auch solle der Strandbereich von Untiefen und nicht erkennbaren Hindernissen wie Glasscherben freigehalten werden. „Das muss kontrolliert werden“, kommentierte Helfrich.

Einerseits enthält das Gutachten die Forderung, ein Schild gut sichtbar am Eingang mit einer Badeordnung anzubringen – zusammen mit einem Hinweis, dass es keine Badeaufsicht gibt. Andererseits werde die Gemeinde an anderer Stelle des Gutachtens darauf hingewiesen, „qualifiziertes Personal in ausreichender Zahl einzustellen“. Außerdem sei eine Dokumentation aller Kontrollen nötig. „Hier sind Nacharbeiten erforderlich“, stellte Helfrich fest. Deshalb wollte er es dabei belassen, den Gemeinderat lediglich über das Ergebnis zu informieren. Abschließend merkte Helfrich an: Man müsse sich wundern, wie man früher groß geworden und dabei auf Bäume geklettert sei.

Saisonstart in Freibädern im Oberallgäu

Bei diesen Freibädern sind die Pläne bereits bekannt:

Altusried: Montags bis freitags 6.30 - 20 Uhr, Wochenende 9 - 20 Uhr, feiertags 9 - 20 Uhr.

Montags bis freitags 6.30 - 20 Uhr, Wochenende 9 - 20 Uhr, feiertags 9 - 20 Uhr. Dietmannsried: Montags 9 - 19 Uhr, dienstags bis sonntags 9 - 20 Uhr. Bei zweifelhafter Witterung: 9 - 11 und 17 - 19 Uhr.

Montags 9 - 19 Uhr, dienstags bis sonntags 9 - 20 Uhr. Bei zweifelhafter Witterung: 9 - 11 und 17 - 19 Uhr. Haldenwang: täglich 10 bis 20 Uhr.

täglich 10 bis 20 Uhr. Kempten: im Cambomare-Freibad voraussichtlich ab 26. Mai, 7 - 8 und 11 - 19 Uhr.

im Cambomare-Freibad voraussichtlich ab 26. Mai, 7 - 8 und 11 - 19 Uhr. Seltmans: Eröffnung am 26. Mai, 9.30 - 19.30 Uhr.

Eröffnung am 26. Mai, 9.30 - 19.30 Uhr. Kreuzthal: Eröffnung bis 25. Mai.

Eröffnung bis 25. Mai. Öschlesee: Am Strandbad ab 26. Mai: im Mai und September 10 - 19 Uhr, Juni bis August 9.30 bis 20 Uhr.

Am Strandbad ab 26. Mai: im Mai und September 10 - 19 Uhr, Juni bis August 9.30 bis 20 Uhr. Wertach: voraussichtlich ab 24. Mai, 9 - 19 Uhr.

voraussichtlich ab 24. Mai, 9 - 19 Uhr. Wiggensbach: voraussichtlich ab 25. Mai täglich von 9 bis 20 Uhr. Eintritt frei.

Natürliche Badestellen mit Kiosk gibt es in der Region zum Beispiel am Moorweiher (Buchenberg), am WiWaLaMoor (Wildpoldsried), am Schwarzenberger Weiher (Oy-Mittelberg), am Rottachsee bei Moosbach (Sulzberg) und Petersthal (Oy-Mittelberg).