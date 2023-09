Sport- und Familientag in Kempten: Spiel und Spaß für alle

Beim Sport- und Familientag am Samstag in der Kemptener Innenstadt konnten Besucher sich durch zahlreiche Angebote hindurchprobieren. Was junge Gäste erlebten.

16.09.2023 | Stand: 18:53 Uhr

Am Samstag stand die Kemptener Innenstadt wieder im Zeichen des „Sport- und Familientages“. Zahlreiche Familien waren in die Stadt gekommen, um sich entlang der 27 angekündigten Stationen von Vereinen und Einzelhändlern treiben zu lassen.

Unter ihnen war Amelie Mey – die Zwölfjährige fand vor allem die Capoeira-Station am Residenzplatz toll, wo sie beispielsweise Kicks der brasilianischen Kampfsportart lernte. „Das hat Spaß gemacht.“ Ihre Freundin Jana Kronschnabel fand es „am coolsten“, in der Papeterie Staehlin Gegenstände mit Acrylfarbe zu bemalen. „Und alles umsonst“, sagte sie begeistert.

Sport- und Familientag 2023 in Kempten: Fotos und Eindrücke vor Ort am Samstag

Die Angebote des vom City-Management organisierten Aktionstags erstreckten sich vom Hildegardplatz durch die Fußgängerzone bis zum Forum Allgäu mit Zusatzangeboten am Rathausplatz und im Engelhaldepark. Beispielsweise beim Sportschützenverband konnten Kinder ihre Konzentration am Lasergewehr testen, der Beirat für Menschen mit Behinderung bot in der Fußgängerzone die Möglichkeit, sich mal selbst in einen Rollstuhl zu setzen und durch diesen Perspektivwechsel Berührungsängste abzubauen.

Oberhalb der Freitreppe wartete Leonie Evas (5) darauf, ein Glitzertattoo zu erhalten. Bis dahin hatte ihr vor allem das Dosenwerfen am Residenzplatz Spaß gemacht. „Da gab es Gummibärle“, erzählte sie begeistert. Fynn Bühr (12) fand es toll, am Rathausplatz zu testen, wie schnell er einen Fußball schießen kann. Seiner Schwester Anna (9) gefiel unter anderem das Sandsackwerfen beim THW. In ihren Händen hielt sie vier Luftballons. So einige waren an dem Tag am Himmel über der Kemptener Innenstadt zu sehen – vermutlich verfolgt von den Blicken trauriger Kinderaugen.

Patrick Weith (30) aus Kempten hatte sich extra freigenommen, um mit seinem Sohn Charlie (5) zum Sport- und Familientag zu kommen. „Tennis und Klettern am Forum waren am coolsten“, sagte Charlie. Gerade hatte er beim Verein Piepmatz mit einem Ball auf Tetrapaks geworfen. „Wir wollen möglichst viele Stationen schaffen“, erklärte er hochmotiviert.

