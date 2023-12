Kempten verdreifacht Einnahmen durch Blitzer in zwei Jahren

Nach Messfehlern schaffte Kempten ein neues Blitzgerät an - doch das ließ lange auf sich warten. Die Fallzahlen steigen, manche Gefahrenstelle beruhigt sich.

01.12.2023 | Stand: 06:50 Uhr

Endlich ist das neue Blitzgerät im Einsatz. 2019 schaffte die Stadt ein schon einmal ein neues Modell an, das wenige Monate später wegen Messfehlern aus dem Verkehr gezogen wurde. Auf Ersatz musste sein Team bis Mai diesen Jahres warten, erzählte Uwe Sutter, Leiter der der kommunalen Verkehrsüberwachung, im Verkehrsausschuss.

Denn Aufgrund des Krieges in der Ukraine fehlten Kabel für "Poliscan FM1". Raser im Blick hatten die Messtechnikerinnen und -techniker trotzdem - mit einem alten Gerät. Mit Erfolg: In den vergangenen zwei Jahren haben sich die Fallzahlen laut Sutter verdoppelt, die daraus resultierenden Einnahmen für die Stadt sogar verdreifacht.

Während der Corona-Pandemie hatte Ordnungsdienst anderes zu tun

Maximal zehn Stunden pro Woche durfte in Kempten bis Juli 2020 geblitzt werden. Um entschiedener gegen Verstöße vorzugehen, hob der Ausschuss damals diese Regelung auf. Doch während der Corona-Pandemie sei der Kommunale Ordnungsdienst verstärkt mit anderen Kontrollen beschäftigt gewesen, außerdem habe Personal gefehlt, erklärte Sutter die Zahlen. Das Hin und Her rund um die Messgeräte sei eine zusätzliche Hürde gewesen.

Erleichterung sei für das Team dann erstmals 2022 spürbar gewesen. Das ist auch in den Zahlen ersichtlich. Stellten die Messtechnikerinnen und -techniker 2021 noch 3295 Mal eine Geschwindigkeitsüberschreitung fest, waren es im 2022 7150 Mal, dieses Jahr verlief mit 7105 bislang ähnlich. Für die Einnahmen bedeutet das ein dickes Plus. Sie steigerten sich von 76.010 Euro (2021) auf 296.122 (2022) und 253.150 (2023).

Blitzer in Kempten: Verkehrslage an Kemptener Ludwigstraße beruhigt

Nicht nur im Stadtgebiet sondern auch in Lauben, Dietmannsried, Sulzberg, Wiggensbach und Haldenwang überwacht der Odnungsdienst den Verkehr. Alexander Buck (Freie Wähler-ÜP): "Für unseren Haushalt ist das gut, aber für den Kemptener Verkehr bringt das wenig. Klappt es denn personell, alles abzudecken?" Aktuell seien fünf Mitarbeitende im Routenverkehr und zwei in den Kontrollfahrzeugen im Einsatz, zwei weitere Stellen seien außerdem beantragt.

Des Hauptaugenmerk liege weiterhin im Stadtgebiet, wo sich auch Verbesserungen bemerkbar machten, sagte Sutter. Ein Positivbeispiel sei die Ludwigstraße. Dort fanden über zwei Monate hinweg bis zu zweimal wöchentlich je dreistündige Kontrollen statt, mittlerweile laufe der Verkehr wesentlich ruhiger. Sutter: "Aktuell sind wir vermehrt in der Memminger Straße." Ziel der Geschwindigkeitsüberwachung seien niemals mehr Einnahmen, sondern immer weniger Raserinnen und Raser auf den Straßen.

Blitzen in der Ferienzeit - Ja oder Nein?

Dass Kontrollen auch an die Bevölkerung vermittelbar sein sollten, sagte Klaus Knoll (Freie Wähler-ÜP): "Wenn wir entlang einer Schule am 4. August zur Ferienzeit blitzen, lässt sich das schlecht argumentieren." Anders sah das Julius Bernhardt (Future for Kempten): "Es ist ja nicht der Sinn, möglichst hohe Fallzahlen zu generieren." Bernhardt erkundigte sich außerdem nach beispielhaften Zahlen für eine Kontrolle. Sutter erzählte aus dem Alltag. Der aktuelle "Problembereich" liege am alten Krankenhaus in der Memminger Straße. Dort befindet sich auch eine Kindertagesstätte, was die Situation besonders brisant macht. 70 Übertretungen stellte die kommunale Verkehrsüberwachung bei einer Aktion dort fest, knapp 400 Fahrzeuge fuhren laut Sutter im Kontrollzeitraum vorbei.

Mit seiner Nachfrage erwischte Thomas Landerer (Freie Wähler-ÜP) die Achillesferse in Bezug auf das neue Blitzgerät: "Erwischen wir damit denn auch Motorräder?" Das sei Sutter zufolge grundsätzlich möglich, doch Zweiräder werden seltener von dem Modell erkannt. Weil das alte Gerät aus den 1990er Jahren aber anders als erwartet doch noch einmal geeicht werden konnte, sind auch Motorradfahrerinnen und -fahrer vor einer Kontrolle nicht sicher.