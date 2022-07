"Soooo scheeee!" - Tausende Menschen feiern beim Stadtfest in Kempten

Bei Traumwetter lockte das Stadtfest Kempten 2022 tausende Menschen in die Innenstadt. Schon tagsüber war viel los. Hier gibt es die Fotos vom Samstag.

03.07.2022 | Stand: 07:27 Uhr

Zwei Jahre hintereinander fiel das Stadtfest in Kempten aus - coronabedingt. An diesem Freitagabend und am Samstag nun lockte ein vielfältiges Programm tausende Menschen in die Stadt.

Pünktlich fürs Stadtfest verzogen sich Gewitterwolken, am Samstag strahlte die Sonne vom Himmel. "Das tut so gut nach zwei Jahren Pause", sagte ein Kemptener, der einem Konzert auf dem St.-Mang-Platz lauschte. Und seine Frau ergänzt: "Sooooooo scheeeee!"

Stadtfest in Kempten 2022: Auch das Rathaus hat geöffnet

Zahlreiche Vereine präsentierten sich, Kinder konnten zum Beispiel verschiedene Sportarten ausprobieren. Dazu gab es reichlich Kulinarisches und Musik. Auf dem Residenzplatz legten DJs auf und sorgten dort für Partystimmung. Auf den Plätzen rund ums Rathaus spielten Bands.

Das Rathaus hatte ebenfalls auf: Die Stadtverwaltung lud zum "Tag der offenen Tür". Interessierte konnten sich über die Gebietsreform informieren, außerdem standen Vertreterinnen und Vertreter des Stastrats Rede und Antwort.

Bilderstrecke

Stadtfest Kempten 2022: Fotos vom Samstag

1 von 14 Das Stadtfest in Kempten lockt tausende Menschen in die Innenstadt. Aufgrund der Corona-Pandemie war es zwei Jahre hintereinander ausgefallen. Für Jung und Alt war ein vielfältiges Programm geboten. Neben Sport und Musik machte auch das Rathaus zum Tag der offenen Tür auf. Bild: Matthias Becker 2 von 14 Bild: Matthias Becker 3 von 14 Bild: Matthias Becker 4 von 14 Bild: Matthias Becker 5 von 14 Bild: Matthias Becker 6 von 14 Bild: Matthias Becker 7 von 14 Bild: Matthias Becker 8 von 14 Bild: Matthias Becker 9 von 14 Bild: Matthias Becker 10 von 14 Bild: Matthias Becker 11 von 14 Bild: Matthias Becker 12 von 14 Bild: Matthias Becker 13 von 14 Bild: Matthias Becker 14 von 14 Bild: Ralf Lienert 1 von 14 Kemptener Stadtfest 2022: Programm tagsüber Im Bild: Irish Dance Stepptanzwerkstatt Kempten Bild: Matthias Becker 

