Das Programm für das Stadtfest Kempten 2023 steht fest

Das Stadtfest Kempten 2023 steht an: Tanzschulen, Vereine, Bands und viele mehr bieten ein großes Programm von Freitag bis Sonntag.

03.07.2023 | Stand: 14:17 Uhr

Kempten darf sich auf das Stadtfest freuen. Nachdem 2022 nach zwei Jahren Corona wieder eines stattfand, stehen für 2023 der Termin sowie das Programm fest.

Wann ist das Stadtfest 2023 in Kempten?

Das Stadtfest 2023 findet in Kempten von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli statt. Dann ist in der Innenstadt von Kempten wieder für die Besucher einiges geboten, von Auftritten auf den Bühnen bis hin zu Musikaufführungen.

Start: 7. Juli 2023

Ende: 9. Juli 2023

Wie sieht das Programm für das Stadtfest Kempten 2023 aus?

An Kemptens bekannten Plätzen wie dem Rathausplatz und diversen anderen Standorten werden für drei Tage die Akteure auftreten. Das Programm für die Innenstadt von Kempten sieht wie folgt aus:

Freitag, 7. Juli Rathausplatz 19 Uhr - Feierliche Eröffnung 20 Uhr - Lausbuam Residenzplatz 18 Uhr - DJ SHURE 19.30 Uhr - Shabba Hooch & Mista Johnson 21 Uhr - DJ K-LOOUIS vs DJ TUES St.-Mang-Platz 20 Uhr - Hadé 22 Uhr - TSCHEBBERWOOKY Sigmund-Ullmann-Platz 20 Uhr - Soultrouble and the Heavy Horns

Samstag, 8. Juli Rathausplatz 10 Uhr - Stadtkapelle Kempten 12.15 Uhr - Bläserklassen der Haubenschloss Grundschule 13 Uhr - Steptanz! Werkstatt 13.30 Uhr - Tanzzentrum Allgäu 14.15 Uhr - Salsation Dance Fitness 14.30 Uhr - Kari.Tanzhaus 15.15 Uhr - Tanzschule Stiltanz 16.30 Uhr - J&J Dance 20 Uhr - BERGLUFT Residenzplatz 10 Uhr - Karate 10.30 Uhr - Rugby 11 Uhr - Kunstturnen 11.30 Uhr - Rhythmische Sportgymnastik 12 Uhr - Karate 14 Uhr - Rugby 14.45 Uhr - Judo 15.45 Uhr - Rugby 18 Uhr - DJ Effay 19.30 Uhr - DJ AEVE 21 Uhr - DJ CRAXX & DIREKT A.D.O 22.30 Uhr - DJ CHEF CURRY St.-Mang-Platz 10 Uhr - Taekwon-do Center Kempten 10.45 Uhr - Fightschool Kempten 11.15 Uhr - TV Kempten 11.45 Uhr - Dynamic Dance Corporation 12.30 Uhr - Tanzschule Born to Dance 13 Uhr - Piloxing 13.15 Uhr - Malajka Ahlam 13.45 Uhr - Jumping Allgäu 14.30 Uhr - J&J Dance 15.45 Uhr - Tanzzentrum Allgäu 16.30 Uhr - Salsation Dance Fitness 17 Uhr - Kari.Tanzhaus 19.30 Uhr - Wiedmann & DJ 9o 21.30 Uhr - Shanti Powa Sigmund-Ullmann-Platz 12.30 Uhr - Hans Maurus 15.30 Uhr - Captain Claus 20 Uhr - Smalltown Vibes



Darüber hinaus gibt es noch das Spiele- und Kinderland am Samstag in der Bahnhofstraße Kempten und am Forum Allgäu/August-Fischer-Platz jeweils von 10 bis 18 Uhr:

Bahnhofstraße Sky House & Lina Laune Land - Hüpfburg & mehr! Kempodium e.V. - Upcycling-Trommel basteln Vivi's Afroshop - Stylische Rastazöpfe flechten lassen Slackline Reischmann - Teste dein Gleichgewicht AOK Bayern - Rodeo-Tigerente K-art-on e.V. - Kunstausstellung in der U1 Freiwillige Feuerwehr - Einmal Feuerwehrmann/frau sein PurNatur - Bemalen und Befüllen von Müsli-Gläsern Round Table 141 Kempten - Wurstsemmeln & Zuckerwatte Kunstschule KE & Mach mit! Museum - Pop-up Atelier Körperschmiede - Test your Sexyness

Forum Allgäu/August-Fischer-Platz Jump&Fly Walking Waterball - Schwerelos auf dem Wasser Südamerikanischer Stand - Textilien, Accessoires und Musik Allgäu Mission - Escape Games meets Geocaching



Was kostet der Eintritt zum Stadtfest Kempten 2023?

Der Eintritt zum Stadtfest Kempten ist kostenlos. Für Kemptener Bürger, Allgäuer und Besucher also die Gelegenheit die Stadt und die Mitwirkenden zu erleben.

Anfahrt zum Stadtfest in Kempten 2023

Zur Big Box Kempten kann man entweder per Zug oder mit dem Auto anreisen. Der Hauptbahnhof Kempten liegt nur rund 15 Gehminuten von der Big Box Kempten.

