Stadtpark-Krähen nicht an Vogelgrippe gestorben - Jetzt ermittelt die Polizei

Tote Krähen liegen im Stadtpark, Vogelgrippe ist nicht der Grund. Nun ist die Polizei eingeschaltet. Seit Jahren gibt es in Kempten Diskussionen um die Tiere.

04.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Vergangene Woche hatte die Kemptener Stadtverwaltung mehrere tote Krähen aus dem Stadtpark an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) geschickt. Grund dafür: In Kempten trat in vier bestätigten Fällen die Vogelgrippe auf. Anders als die betroffenen Lachmöwen, starben die Krähen aber nachweislich nicht an der Geflügelpest. Das teilt nun die Stadt mit.

Der Grund für den Tod der Tiere sei noch unklar. Eine Pressesprecherin der Stadt sagt auf Anfrage unserer Redaktion: „Die Geflügelpest konnte als Todesursache vom Labor ausgeschlossen werden. Nun wird weiter geprüft und ermittelt, woran die Tiere gestorben sind.“

Vergiftung der Krähen nicht auszuschließen - Polizei sucht Zeugen in Kempten

Auch die Polizei beschäftigt das Phänomen der toten Saatkrähen, die in Bayern unter Naturschutz stehen. Seit mehr als zwei Wochen werden speziell im Stadtpark immer wieder tote Rabenvögel gefunden. Zeugen, die Auffälligkeiten, etwa gezielte Fütterungen der Vögel seit 21. Mai beobachtet haben, sollen sich unter Telefonnummer 0831/9909-2140 melden. Eine Vergiftung sei nicht auszuschließen.

Weiter gilt laut Stadtverwaltung: Wer vermehrt tote Vögel findet, soll das dem Veterinäramt beim Landratsamt oder dem Rechtsamt der Stadt melden. In keinem Fall sollten Menschen und Haustiere ungeschützt mit toten Kadavern in Berührung kommen.