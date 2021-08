Sommer im Stadtpark statt Allgäuer Festwoche: Dieses Programm ist geboten

Trotz Corona: Beim "Stadtsommer Kempten" 2021 gibt's von Juni bis September Veranstaltungen und ein breites Programm. Statt Festwoche heißt's "Sommer im Stadtark".

05.08.2021 | Stand: 12:44 Uhr

Die Absage sämtlicher Großveranstaltungen sowie die weiteren pandemiebedingten Einschränkungen sind sowohl für Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende als auch für die betroffenen Dienstleisterinnen und Dienstleister, die Gastronomie, Hotellerie, Gewerbetreibende und den Einzelhandel ein großer Verlust.

Zum Erhalt und zur Wiederaufnahme des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens wurde daher der "Stadtsommer Kempten" initiiert.

Stadtsommer Kempten 2021: Das ist das Programm

Verschiedene Kemptener Organisationen haben sich zusammengeschlossen, um unter dieser Dachmarke ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm in der Allgäu-Metropole auf die Beine zu stellen. Von Juni bis September finden verschiedene kleinere Veranstaltungsformate mit Hygienekonzept in der gesamten Innenstadt statt, die sowohl Einheimischen als auch Gästen einen spannenden Sommer in Kempten bereiten sollen.

Alle Veranstaltungen des Stadtsommer Kempten sowie weitere Informationen sind gebündelt unter www.stadtsommer.de abrufbar.

Folgende Veranstalter wirken beim Stadtsommer Kempten mit

Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb

Messe- und Veranstaltungsbetrieb City-Management Kempten e.V.

e.V. Kulturamt der Stadt Kempten

Theater in Kempten

Kempten Tourismus

Tourismus und weitere

Aussteller präsentieren ihre Produkte beim "Sommer im Stadtpark"

Rund 70 Händler, Dienstleister und Foodtrucks präsentieren sich im Zuge des "Sommers im Stadtpark" täglich von 10 bis 18 Uhr auf dem Königsplatz, im Hof der Schwaigwiesschule, am Westrand des Stadtparks und in einem Zelt im Stadtpark. Von Bioprodukten aus der Region über Antipasti und Mode aus Italien reicht das Angebot bis zu Wohnmobilen und Allgäuer Käseprodukten. Im Linggpark steht ein Bungee-Trampolin und ein Kinderkarussell für die kleinen Besucherinnen und Besucher.

Die Ausstellerübersicht zum "Sommer im Stadtpark" finden Sie hier. Dort gibt es auch einen Lageplan.

Sommer im Stadtpark vom 7. bis 15. August 2021: Auch ohne Festwoche ist was geboten

Wo sonst die Allgäuer Festwoche in Kempten ihren Standort hat, wird heuer der "Sommer im Stadtpark" stattfinden. Shopping, Kulinarik und Kultur im Park sollen zu einem Familienausflug in ungezwungener Atmosphäre einladen. Ausstellern und Händlern stehen dabei ein Freigelände und eine neu konzipierte Zelthalle im Stadtpark für ihre Präsentationen zur Verfügung. Kulinarische Angebote sind vorwiegend im Freien vorgesehen. Das Programm auf der Kulturbühne ist vielfältig: Es präsentieren sich Tanzgruppen, Bands, Vereine und regionale Künstlerinnen und Künstler sowie Organisationen.

Zum Start des Stadtpark-Sommers macht die "Mobile Redaktion" der Allgäuer Zeitung auf dem Gelände Halt. Die Mitglieder der Lokalredaktion Kempten stehen den Leserinnen und Lesern an einem Stadt Rede und Antwort. Von 11 bis 14 Uhr sind sie dort neben Vertretern von der Sparkasse und der Stadt Kempten anzutreffen.

Stadtsommer Kempten 2021 - Flohmärkte an der Allgäuhalle starten wieder

Nach einer Corona-bedingten Zwangspause starten passend zum Sommerbeginn auch wieder die beliebten Flohmärkte an der Allgäuhalle im Rahmen des Stadtsommers Kempten. Seit 40 Jahren tragen sie dazu bei, nicht mehr benötigten Dingen ein neues Dasein zu schenken.

Der Umweltgedanke hat dabei seit jeher Tradition auf den Märkten in Kempten. Verschiedene Veranstalter bieten dazu an vielen Samstagen im Sommer eine Plattform. (Lesen Sie auch: Neues Programm: Wie können Innenstädte aufblühen?)

Kostenloser Begleitservice für Menschen mit Unterstützungsbedarf beim Stadtsommer 2021

Für Menschen mit Unterstützungsbedarf wird in diesem Rahmen von der Freiwilligenagentur Oberallgäu, dem Koordinierungszentrum bürgerschaftliches Engagement der Stadt Kempten und der Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung des Caritasverbands Kempten-Oberallgäu ein kostenfreier Begleitservice zu den Veranstaltungen angeboten. Wer diesen Service in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei Alexandra Borner von der Caritas melden (0831/96088017, alexandra.borner@caritas-kempten.de).

Die Projektkoordinatoren suchen auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die als Begleiterin und Begleiter aktiv werden möchten. Informationen hierzu gibt es bei Carolina Schneider von der Freiwilligenagentur Oberallgäu (0173/7289613, carolina.schneider@freiwilligenagentur-oa.de).

Für die Begleiterinnen und Begleiter findet am Donnerstag, 17. Juni, um 19 Uhr eine Online-Schulung statt. Den Anmeldelink zum Kurs erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls bei Carolina Schneider.

Diese Veranstaltungen finden beim Stadtsommer in Kempten statt

Montag, 9. August 2021

Was: Sommer im Stadtpark

Wo: Stadtpark Kempten

Wann: ab 10 Uhr

Informationen unter festwoche.com/sommerimstadtpark

Montag, 9. August 2021

Was: Sommer im Stadtpark

Wann: Stadtpark Kempten

Wann: ab 10 Uhr

Informationen unter festwoche.com/sommerimstadtpark

Was: Theatersommer Allgäu : Chantecler

: Chantecler Wo: Theaterwerkstatt Kempten , Franz-Tröger-Straße 4

, 4 Wann: 20 Uhr

Informationen und Tickets unter theaterinkempten.de

Mittwoch, 11. August 2021

Was: Marktsommer : Wochenmarkt

: Wochenmarkt Wo: Hildegardplatz Kempten

Wann: 7 – 13 Uhr

Mittwoch, 11. August 2021

Was: Sommer im Stadtpark

Wo: Stadtpark Kempten

Wann: ab 10 Uhr

Informationen unter festwoche.com/sommerimstadtpark

Mittwoch, 11. August 2021

Was: Theatersommer Allgäu : Chantecler

: Chantecler Wo: Theaterwerkstatt Kempten , Franz-Tröger-Straße 4

, 4 Wann: 20 Uhr

Informationen und Tickets unter theaterinkempten.de

Donnerstag, 12. August 2021

Was: Sommer im Stadtpark

Wo: Stadtpark Kempten

Wann: ab 10 Uhr

Informationen unter festwoche.com/sommerimstadtpark

Donnerstag, 12. August 2021

Was: Märchensommer Allgäu : Aladin und die Wunderlampe

: Aladin und die Wunderlampe Wo: Freilichtbühne Burghalde , Burghalde 1

, 1 Wann: 17 Uhr

Informationen und Tickets unter maerchensommer-allgaeu.de

Donnerstag, 12. August 2021

Theatersommer Allgäu : Chantecler

: Chantecler Theaterwerkstatt Kempten , Franz-Tröger-Straße 4

, 4 Wann: 20 Uhr

Informationen und Tickets unter theaterinkempten.de

Donnerstag, 12. August 2021

Was: Theatersommer Allgäu : Kleines Konversationslexikon für Haushunde

: Kleines Konversationslexikon für Haushunde Wo: Freilichtbühne Burghalde , Burghalde 1

, 1 Wann: 20 Uhr

Informationen und Tickets unter theaterinkempten.de

Freitag, 13. August 2021

Was: Sommer im Stadtpark

Wo: Stadtpark Kempten

Wann: ab 10 Uhr

Informationen unter festwoche.com/sommerimstadtpark

Freitag, 13. August 2021

Was: Märchensommer Allgäu : Aladin und die Wunderlampe

: Aladin und die Wunderlampe Wo: Freilichtbühne Burghalde , Burghalde 1

, 1 Wann: 17 Uhr

Informationen und Tickets unter maerchensommer-allgaeu.de

Freitag, 13. August 2021

Theatersommer Allgäu : Cordoba – Das Rückspiel

: Cordoba – Das Rückspiel Freilichtbühne Burghalde , Burghalde 1

, 1 Wann: 20 Uhr

Informationen und Tickets unter theaterinkempten.de

Samstag, 14. August 2021

Was: Marktsommer : Wochenmarkt

: Wochenmarkt Wo: Hildegardplatz Kempten

Wann: 7–13 Uhr

Samstag, 14. August 2021

Was: Marktsommer : Flohmarkt

: Flohmarkt Freigelände Allgäuhalle Kempten , Kotterner Straße 54

, Kotterner Straße 54 Wann: ab 8 Uhr

Samstag, 14. August 2021

Was: Römersommer: Römische Taverne und römisches Falschspiel

Wo: Archäologischer Park Cambodunum , Cambodunumweg 3

, Cambodunumweg 3 Wann: 10 – 17 Uhr

Informationen unter apc-kempten.de

Samstag, 14. August 2021

Was: Musiksommer Kempten

Wo: Innenstadt Kempten

Wann: 10 – 17 Uhr

Informationen zum Programm unter cm-kempten.de/musiksommer

Samstag, 14. August 2021

Was: Sommer im Stadtpark

Wo: Stadtpark Kempten

Wann: ab 10 Uhr

Informationen unter festwoche.com/sommerimstadtpark

Samstag, 14. August 2021

Märchensommer Allgäu : Aladin und die Wunderlampe

: Aladin und die Wunderlampe Freilichtbühne Burghalde , Burghalde 1

, 1 Wann: 17 Uhr

Informationen und Tickets unter maerchensommer-allgaeu.de

Samstag, 14. August 2021

Was: Theatersommer Allgäu : Chantecler

: Chantecler Wo: Theaterwerkstatt Kempten , Franz-Tröger-Straße 4

, 4 Wann: 20 Uhr

Informationen und Tickets unter theaterinkempten.de

Samstag, 14. August 2021

Theatersommer Allgäu : Liebesliedreisen – Vom Orient zum Okzident

: Liebesliedreisen – Vom Orient zum Okzident Freilichtbühne Burghalde , Burghalde 1

, 1 Wann: 20 Uhr

Informationen und Tickets unter theaterinkempten.de

Sonntag, 15. August 2021

Römersommer: Römische Taverne und römisches Falschspiel

Archäologischer Park Cambodunum , Cambodunumweg 3

, Cambodunumweg 3 Wann: 10 – 17 Uhr

Informationen unter apc-kempten.de

Sonntag, 15. August 2021

Was: Sommer im Stadtpark

Wo: Stadtpark Kempten

Wann: ab 10 Uhr

Informationen unter festwoche.com/sommerimstadtpark

Sonntag, 15. August 2021

Was: Märchensommer Allgäu : Aladin und die Wunderlampe

: Aladin und die Wunderlampe Wo: Freilichtbühne Burghalde , Burghalde 1

, 1 Wann: 17 Uhr

Informationen und Tickets unter maerchensommer-allgaeu.de

Sonntag, 15. August 2021