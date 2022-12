Stille Nächte: Wie Patienten und Personal die Feiertage im Klinikum Kempten verbringen

Jedes Jahr gibt es Menschen, die Weihnachten und Silvester im Krankenhaus verbringen müssen. Zwei Männer erzählen, wie sie das heuer in Kempten erleben.

30.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Duft von frisch gebackenen Plätzchen, der aus der Küche in die anderen Zimmer herüberweht, ist ein untrügliches Zeichen für Weihnachten. Gefühle wie Vorfreude und Geborgenheit sind damit verbunden. Darauf muss Hubert Abele heuer verzichten. Der 79-Jährige liegt im Klinikum Kempten und muss dort noch bis Januar bleiben. An Silvester wird ihm Krankenpfleger Alfred Bay Gesellschaft leisten. Er arbeitet seit 1985 am Kemptener Krankenhaus und hat die Feiertage schon oft dort verbracht.

