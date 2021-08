Storchenschwarm übernachtet auf der Klosterkirche in Kempten

Auf dem Weg nach Süden machen 26 Vögel Station in Kempten. Dekan Bernhard Hesse findet es großartig, dass St. Anton in Kempten als Quartier auserwählt wurde.

Das sorgte am Wochenende für Gesprächsstoff in Kempten: Ein großer Schwarm von Störchen hat sich im Kemptener Süden niedergelassen. Eine große Anzahl von schwarz-weiß gefiederten Vögeln wählte am Freitagabend das Dach der Klosterkirche St. Anton als Nachtquartier.

Nachbarn und Stadtbewohner beobachten den Storchenschwarm in Kempten

Rita Foerst entdeckte die Störche in der Abenddämmerung. Sie wohnt in einem Hochhaus in der Maler-Lochbihler-Straße und hatte erst nur Schattenrisse ausgemacht. Beim genaueren Hinsehen zählte sie 15 Störche. Rettungssanitäter Stefan Radinger, der gegen 20 Uhr an der Kirche vorbei fuhr, hielt das seltene Schauspiel mit seiner Kamera fest. Er entdeckte Storch Nummer 16 auf der Ostseite des Glockenturms. Im Morgengrauen breiteten die Adebare dann ihre Schwingen aus und starteten auf der Suche nach einem leckeren Frühstück zu einem Rundflug über den Kemptener Süden.

In Seibäumen wurden die Tiere dann offensichtlich fündig. Brigitte Rauh entdeckte nämlich den Schwarm und zählte von ihrem Balkon aus 26 Störche, die das Feld mit ihren langen Beinen durchschritten: „Das war schon immer eine ziemlich feuchte Wiese und da gibt es ziemlich viel Frösche“, weiß die rüstige Großmutter.

Sie hatte so einen Schwarm schon einmal vor ein paar Jahren auf der Wiese vor ihrem landwirtschaftlichen Anwesen entdeckt. Damals hatten Störche ebenfalls in Kempten Station gemacht. Es sei auch eine stattliche Zahl gewesen.

Futtersuche und Übernachtung auf dem Dach: 26 Störche machen Halt in Kempten

Von Mitte bis Ende August versammeln sich die Störche zu größeren Gruppen und ziehen zusammen Richtung Süden – wie vor zwei Wochen auf dem Kirchendach in Reichholzried gesichtet. Auf Wiesen und umgepflügten Äckern suchen sie nach Regenwürmern, Insekten und Mäusen und stärken sich für die lange Reise. Auch Naturfotograf Eddi Nothelfer nahm die Vögel in der Wiese auf. Für ihn ist klar, dass die Störche jetzt schon nach Süden fliegen: „Bei dem Wetter kein Wunder.“ Er liebt die großen Vögel und hat das Storchenpaar am Kemptener Ostbahnhof immer im Blick.

An die dreißig Störche versammelten sich auf eine Wiese in Adelharz bei Kempten. Bild: Eddi Nothelfer

Auf der Wiese nahe den Vorarlberger Gräbern hielt sich der Schwarm den ganzen Samstag auf. Brigitte Römpp im Adelharzer Weg zählte nachmittags immer noch 26 Störche auf Futtersuche. Sie hatte vor wenigen Tagen bereits zehn Schwarzstörche auf ihrem Weg nach Süden am Himmel beobachtet. Abends landete der Großteil der Tiere dann wieder auf der Kirche. Spaziergänger kommentierten das Schauspiel mit den Worten: „Das gibt demnächst ziemlich viele Taufen in der Pfarrei St. Anton.“ Der katholische Dekan Bernhard Hesse, Hausherr in St. Anton, findet es großartig, dass die Vögel auf seiner Kirche landen: „Wahrscheinlich trauen sich die Störche, weil der Pfarrer im Urlaub ist.“

An die letzte Sichtung eines Storchs auf der Klosterkirche erinnert sich der ehemalige Mesner Peter Wagenbrenner: „Das war bei der Beerdigung des Landtagsabgeordneten Paul Diethei vor 24 Jahren. Während des Requiems für den passionierten Naturliebhaber saß ein einzelner Storch auf dem Dach über dem Altarraum. Als der Sarg herausgetragen wurde, segelte der Storch davon.“

