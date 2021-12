Strafen für Ungeimpfte: Diese Corona-Regeln gelten an den Feiertagen in Kempten und im Oberallgäu

Für private Treffen und Feiern, an denen umgeimpfte Menschen teilnehmen, sind die Vorgaben strenger. Wer bei einem Verstoß belangt wird, erklärt die Polizei.

Weihnachten steht unmittelbar bevor. Wie schon im vergangenen Jahr gelten für Familien und Freunde, die sich zuhause treffen wollen, Regeln. Polizeisprecher Holger Stabik erklärt, inwieweit die Polizei kontrolliert und was bei Verstößen droht.

Für private Zusammenkünfte an den Weihnachtsfeiertagen gilt laut der Stadt Kempten: Sobald eine ungeimpfte oder nicht genesene Person mit dabei ist, dürfen sich die Mitglieder eines Hausstands nur mit maximal zwei weiteren Mitgliedern eines anderen Hausstands treffen. Sind alle Teilnehmer geimpft oder genesen, liegt die Obergrenze in Innenräumen bei 50, im Freien bei 200 Personen. Ausgenommen von diesen Regeln sind Kinder bis zwölf Jahren und drei Monaten. (Lesen Sie auch: 2G-Regel in Kempten: Diese Hürden erleben Menschen)

Polizei Kempten geht Hinweisen aus der Bevölkerung nach

Treffen in privaten Räumen würden nur überprüft, wenn vorab ein Hinweis aus der Bevölkerung eingehe, sagt Stabik – und das komme nur vereinzelt vor. „Diesen Meldungen gehen wir aber natürlich nach.“ Die Beamten handelten dann nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, betont der Polizeisprecher. „Wir schauen uns das konkrete Infektionsrisiko vor Ort an.“ Im schlimmsten Fall werde das Treffen aufgelöst. (Lesen Sie auch: Zahl der gefälschten Impfpässe in der Region steigt stark an)

Ob ein Bußgeld verhängt werde, entscheide die Stadt Kempten oder das Landratsamt Oberallgäu, sagt Stabik. Allerdings könnten nur die Teilnehmenden belangt werden, die gegen die Regeln verstoßen haben – und das seien ungeimpfte Personen.

Impf-Status untereinander abfragen

Grundlage für die Entscheidung sei der Bußgeldkatalog „Corona-Pandemie“ des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, teilt das Landratsamt mit. Voraussetzung dafür, dass die Regeln eingehalten werden können, sei, das die Teilnehmenden eines Treffens untereinander den Impf-Status abfragen. Das sieht auch die Stadt so.

Für die Zeit nach den Feiertagen ändern sich die Regeln erneut. Die Bund-Länder-Konferenz hat am Dienstag entschieden, die Kontaktbeschränkungen ab 28. Dezember zu verschärfen. Demnach dürfen sich sowohl Geimpfte, Genesene als auch Ungeimpfte privat nur noch mit maximal zehn Personen treffen.