Das ist beim Streetfood-Festival in Kempten ab heute geboten

In Kempten steigt an Pfingsten heute das Street-Food-Festival 2023. Öffnungszeiten und Aktuelles zum Streetfood Markt am Hildegardplatz vom 27.5. - 29.Mai.

27.05.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Drei Tage lang gibt es über Pfingsten mitten in Kempten das Street-Food-Festival 2023. Von heute, Samstag, 27.5., bis zum Pfingstmontag, 29.5., lockt der Streetfood-Markt auf dem Hildegardplatz zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit frisch zubereiteten Spezialitäten an die Stände.

Neben Essen und Trinken gibt es auf dem Street Food Markt 2023 in Kempten auch Party, Musik-Programm und einen Familientag. Hier alle Fragen und Antworten zum Streetfood-Festival Kempten.

Wie sind die Öffnungszeiten des Streetfood-Festivals in Kempten?

Der Street-Food-Markt 2023 am Hildegardplatz Kempten hat von heute, Samstag, 27.Mai., bis Montag, 29.5.2023, geöffnet.

Samstag, 27.5.: 17 Uhr - 24 Uhr

17 Uhr - 24 Uhr Sonntag, 28.5.: 11 Uhr - 22 Uhr

11 Uhr - 22 Uhr Montag, 29.5.: 11 Uhr - 19 Uhr

Was kostet der Eintritt auf dem Street-Food-Festival in Kempten?

Der Eintritt auf den Streetfood-Markt 2023 in Kempten ist frei.

Wo findet das Streetfood-Festival in Kempten heute statt?

Der Street Food Markt heute in Kempten steigt im Herzen der Innenstadt auf dem Hildegardplatz - direkt neben der neben der Basilika St. Lorenz. Hier geht es nach dem traditionellen Kemptener Wochenmarkt am Samstag, ab 17 Uhr los.

Was gibt es auf dem Street-Food-Markt in Kempten?

Der Veranstalter Boavista Events verspricht Spezialitäten aus vielen Ländern, eine breite Auswahl an Essen und Trinken von Herzhaftem bis Süßem und neue Streetfood-Artists auf dem Markt 2023 in Kempten. Diese Speisen gibt es unter anderem an den Ständen:

mexikanische Tacos mit Koriander und Mojo verde,

Wagyu Burger aus eigener Zucht,

Beef Brisket,

Spanferkelrollbraten mit 15 Kräutern im Focaccia-Brot,

geräucherte Lachsbrötchen mit frischem Merrettich,

Patata loca,

griechisches Gyros,

indische Currys,

Almpizza mit Bergkäse und Speck,

Allgäuer Kässpatzen,

Süßes wie Cinnamon Rolls, Schokofrüchte oder gefüllte Waffeln am Stil.

Bei fast jedem Händler auf dem Streetfood-Markt in Kempten 2023 soll es auch eine vegetarische oder vegane Altenative geben. Gegen den Durst gibt es Allgäuer Bier, frische Cocktails (auch alkoholfrei) oder frisch gemahlenen Espresso.

Gibt es ein Rahmenprogramm zum Kemptener Streetfood-Festival 2023?

Umrahmt wird das Street-Food-Festival 23 auf dem Hildegardplatz in Kempten von Live-Musik, Bands und DJs. Laut Veranstalter gibt es Auftritte von:

Heute, am Samstag ab 17 eröffnen der Kemptener DJ Habiecht und Matze Semmler mit Live-Electro die Streetfood Meile auf dem Hildegardplatz.

Am Sonntag gibt es Blues mit Bernd Rinser, nachmittags spielt Singer/Songwriter Max Jäger und gegen Abend rockt Soul-Sänger Paul Mark Adams mit Band den Hildegardplatz Kempten.

Am Familientag am Montag spielt ab 15 Uhr Adi Hauke auf dem Allgäuer Street Food Markt in Kempten.

Was ist am Familientag am Montag auf dem Streetfood-Festival in Kempten geboten?

Günstigere Preise: Am Familientag am Pfingstmontag gibt auf dem Street-Food-Markt 2023 in Kempten Vergünstigungen für Familien. Sie können sich am Schankwagen von "Schäffler" eine Stempelkarte abholen, um bei drei Hauptspeisen, drei Getränken und zwei Desserts jeweils einen Euro zu sparen, teilt der Veranstalter mit. Für Sitzgelegenheiten sei ausreichend gesorgt, heißt es vom Veranstalter.