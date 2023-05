Noch ein Tag Streetfood-Markt in Kempten - So war die Stimmung beim Auftakt

Der Streetfood-Markt in Kempten lockt bereits am ersten Tag zahlreiche Menschen zum Schlemmen und Feiern. Bilder vom Auftakt.

29.05.2023 | Stand: 06:01 Uhr

Pünktlich zum Streetfood-Markt in Kempten hat der Sommer im Allgäu Einzug gehalten. Zum Auftakt der Schlemmermeile am Samstag auf dem Hildegardplatz sind zahlreiche Menschen gekommen. Noch heute und morgen, Pfingstsonntag und Pfingstmontag, stehen zahlreiche Essens-Stände auf dem Streetfood-Markt in Kempten. Hier sind die ersten Bilder vom Auftakt:

Eintritt, Programm, Öffnungszeiten: Infos zum Streetfood-Markt in Kempten an Pfingsten

Der Eintritt auf den Streetfood-Markt 2023 in Kempten ist frei. Er ist am Sonntag, 28.5., von 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet und am Montag, 29.5., von 11 Uhr bis 19 Uhr. Der Veranstalter Boavista Events verspricht Spezialitäten aus vielen Ländern, eine breite Auswahl an Essen und Trinken von Herzhaftem bis Süßem und neue Streetfood-Artists auf dem Markt 2023 in Kempten. Das könnte Sie auch interessieren: Wochenmarkt in Kempten - Änderungen und Neuerungen auf dem Hildegardplatz.

Der Familientag auf dem Streetfood-Markt auf dem Hildegardplatz in Kempten

Und was ist sonst auf dem Familientag beim Streetfood-Markt in Kempten geboten? Am Familientag am Pfingstmontag gibt es Vergünstigungen für Familien. Sie können sich am Schankwagen von "Schäffler" eine Stempelkarte abholen, um bei drei Hauptspeisen, drei Getränken und zwei Desserts jeweils einen Euro zu sparen, teilt der Veranstalter mit.