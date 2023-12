Verdi in Kempten: "Wir werden weiter streiken" - bis ins Weihnachtsgeschäft rein

150 Beschäftigte aus dem Handel und dem Dienst der Länder bei Kundgebung in Kempten: Sie fordern eine bessere Bezahlung - auch für Auszubildende.

04.12.2023 | Stand: 17:53 Uhr

Um die 150 Beschäftigte der Länder sowie aus dem Handel haben am Montagvormittag in Kempten für eine bessere Bezahlung gestreikt. An der Kundgebung am St.-Mang-Platz nahmen nicht nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der V-Märkte teil. Auch bei H&M, Zara, Kaufland und im Edeka-Zentrallager Landsberg wurde zum Warnstreik aufgerufen. In vielen der Firmen werde aktuell mehrere Tage bis hin zu einer Woche gestreikt, sagte Gewerkschaftssekretärin Manuela Karn gegenüber unserer Redaktion.

"Wir werden weiter streiken", kündigte Karn eine Fortsetzung der Tarifauseinandersetzung an - auch bis ins Weihnachtsgeschäft rein. Der Allgäuer Verdi-Geschäftsführer Werner Röll betonte die Bedeutung von Streiks, um berechtigte Forderungen auch durchsetzen können. Es sei ein wichtiges Grundrecht, auf die Straße zu gehen. Das sollten Beschäftigte auch nutzen.

Von Seiten der Länder war unter anderem eine größere Gruppe der Bayerischen Staatsforsten präsent, die in ihren Jacken in signalfarbenem Orange zwischen den vielen neongelben Streikwesten der Gewerkschaft Verdi hervorleuchteten. Waldarbeiter trugen dabei sogar ihre Schutzhelme, die beim Umgang mit der Motorsäge zur Sicherheitsausrüstung gehören. Tatsächlich nahmen an der Kundgebung allerdings nicht alle Streikenden teil; manche konnten wetterbedingt nicht anfahren. Zur Kundgebung in Kempten kamen laut Karn 120 Beschäftigte aus dem Handel sowie 30 aus dem Dienst der Länder.

Die Kundgebung erfolgte am St.-Mang-Platz. Bild: Matthias Becker

Das fordert die Gewerkschaft für die Beschäftigten

Verdi fordert für den bayerischen Einzel- und Versandhandel unter anderem 2,50 Euro mehr pro Stunde. Die unteren Beschäftigtengruppen sollen mindestens 13,50 Euro pro Stunde erhalten. Die Ausbildungsvergütung soll um 250 Euro im Monat steigen.

Auch in die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder müsse Bewegung kommen, sagte Gewerkschaftssekretär Manuel Büttner laut einer Mitteilung von Verdi. „Die Arbeitgeberseite hat den Ernst der Lage nicht verstanden.“ Deshalb waren am Montag auch Beschäftigte der Straßenmeistereien, Staatlichen Bauämter, Bayerischen Forsten, vom Wasserwirtschaftsamt Kempten und weiteren Dienststellen zur Arbeitsniederlegung aufgefordert.

Die Streiks im bayerischen Handel sowie bei den Länderbeschäftigten werden fortgesetzt. Bild: Matthias Becker

Hier fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr. Azubis sollen 200 Euro mehr bekommen. Weiter fordert Verdi die inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf die Kommunal- und Landesbeamten, sowie die Versorgungsempfänger der Freistaat Bayerns.