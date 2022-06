Sturm beschädigt alte Linde in Durach - was nun?

Durachs markanter Linde fehlt nun der Mitteltrieb. Vorerst kann sie wohl stehen bleiben. Knapp 600 Jahre soll der Baum alt sein.

12.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Sie erinnert jetzt ein wenig an eine Engelsfigur: Die markante Linde in Durachs Ortsmitte ist stark beschädigt. Der Sturm am vergangenen Pfingstsonntag brach den Mitteltrieb des mächtigen Baumes heraus. Auf etwa 600 Jahre wird sein Alter geschätzt.

Oftmals werde der Baum als Friedenslinde bezeichnet, der Gedenkstein zu seinen Füßen erinnert dementsprechend an den Bauernkrieg. Demnach sei der Baum 1525 gepflanzt worden.

Doch nach Angaben von Altbürgermeister Herbert Seger, der in der Duracher Ortsgeschichte als Experte gilt, wird das angezweifelt. Schlüssiger erscheine eher eine Pflanzung im Rahmen der Verleihung der Niederen Gerichtsbarkeit 1455. Demnach wäre der Baum knapp 600 Jahre alt – und eine „Gerichtslinde“.

Durach: Ein Sturm hat die alte Linde mitten im Ort beschädigt

Die Linde ist Naturdenkmal und wurde vor einigen Jahren zum Baum des Jahres im Allgäu ernannt, sagt Seger. Es handle sich wohl um einen der ältesten Bäume im Allgäu. In Teilen sei die Linde hohl, weshalb sie immer wieder ausgerichtet und gestützt werden musste.

Der Sturm am Pfingstsonntag brach laut Bürgermeister Gerhard Hock den mittleren Trieb ab, der aufgrund der stützenden Verankerungen daraufhin in zehn Metern Höhe hing. Noch am Sonntag sicherte die Feuerwehr den Platz ab, am Montag entfernte eine Fachfirma lose Teile.

Wie lange wird Durachs Linde noch stehen?

Laut Hock ging es auch um die Frage, ob die Linde überhaupt zu retten ist. Das sei nun der Fall, allerdings habe sie stark zurückgeschnitten werden müssen, um stabil zu stehen. Auch waren neue Verstrebungen nötig. „Vermutlich werden wir beizeiten über die Pflanzung einer weiteren Linde an dieser Stelle nachdenken müssen“, sagt Hock.

Ganz verloren gehen soll sie jedoch nicht: Wenn in der kommenden Woche abgebrochenes Holz vor Ort verhäckselt wird, will Seger brauchbare Äste aussortieren. Aus ihnen sollen Produkte entstehen, die dann gegen Spenden gekauft werden können.

Die Linde – ein Baum mit Bedeutung

Linden dienen zum Beispiel als Haus- oder Hofbäume, auch Kommunen pflanzen sie gerne. So finden sie sich auch immer wieder in Straßennamen, am berühmtesten womöglich für die Berliner Prachtstraße „Unter den Linden“ zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor. Häufig stehen Linden an zentralen Plätzen – wie auch in Durach.

Der Nektar ihrer Blüten ist bei Insekten beliebt, Tees werden zur Linderung etwa von Erkältungskrankheiten eingesetzt.

Unter anderem ihre herzförmigen Blätter brachten der Linde die Bezeichnung „Liebesbaum“ ein. Die Linde gilt als ein Symbol für Gerechtigkeit, Liebe, Frieden und Heimat sowie als Platz der Gemeinschaft.

