Musiker und Bands spielen für den guten Zweck in der Kemptener Innenstadt

Bands und Künstler treten zum "Tag der Musik" an 14 Orten in Kempten auf und sammeln Spenden für Hilfsprojekte.

31.05.2023 | Stand: 13:38 Uhr

Rock’n’Roll, Jazz und Popmusik stehen am Samstag, 3. Juni, beim Tag der Musik in der Kemptener Innenstadt auf dem Programm. An 14 Standorten im Zentrum der Stadt – darunter Restaurants, Cafés und Geschäfte – zeigen Solokünstler und -künstlerinnen sowie Bands ihr Können für den guten Zweck, teilt das City Management mit, das den Aktionstag veranstaltet.

Diese Bands sind beim Tag der Musik in Kempten dabei

Mit dabei ist etwa der Wiggensbacher Sänger Norbert Köhler, der am Residenz-Café auftritt; die Band Hackberry positioniert sich mit Kontrabass, Schlagzeug und Gesang beim Künstlerhaus. Am Mühlrad in der Gerberstraße spielt das Kemptener Duo Lemonpepper, bei der Bahnhofapotheke die Harfenistin und Sängerin Annalena Storch.

Ebenfalls beim Tag der Musik für Unterhaltung sorgen: Reinhold (Styps) Pfahl bei Staehlin in der Klostersteige, Captain Claus bei Weber Kaffee am Rathausplatz/Kronenstraße, Blueprint beim Restaurant Nui Auf’m Plätzle, Swordfish Drumbones beim Café Centro in der Fischersteige, Poor Boys am Rathausplatz, Pino Gary beim Restaurant Wine’n’Bar am Rathausplatz, Barnstein beim Restaurant Isola Bella, Highroad Pipes and Drums beim Irish Pub an der Sutt, The Planless bei der Oggi Bar am Forum Allgäu und Rockfaces in der Sommerbar Fiume an der Iller.

Spenden gehen an Seniorenhilfe und Wärmestube in Kempten

Vertreterinnen und Vertreter der Kemptener Serviceclubs unterstützen die Musikerinnen und Musiker beim Sammeln von Spenden. Diese sollen laut Mitteilung der Seniorenhilfe des Malteser Hilfsdienstes sowie der Wärmestube des Bayerischen Roten Kreuzes zugute kommen. Eine Übergabe findet zum Ende des Aktionstages um 17.30 Uhr am Spendenpavillon der Allgäuer Volksbank vor dem Künstlerhaus in der Fischerstraße statt.