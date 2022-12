Tante Googles Jahresrückblick fürs nördliche Oberallgäu

Wonach suchten die Menschen 2022 im Internet? Wir haben die Google-Statistik auf Oberallgäuer Gemeinde-Namen durchforstet. Und sind auf Überraschendes gestoßen.

Was wollten die Menschen 2022 über ihre Oberallgäuer Gemeinden wissen? Mehr dazu verraten die Google-Trends: Die frei abrufbare Statistik verrät, nach welchen Begriffen in Zusammenhang mit den Namen der Kommunen gesucht wurde. Die Ergebnisse zeigen: Die Menschen in sämtlichen Gemeinden sind vor allem an einem interessiert.

Die meisten Orte wurden vor allem zusammen mit „Wetter“ gesucht. Ebenfalls beliebte Kombinationen: „ Allgäu“ und in fast sämtlichen Gemeinden: „ Kempten“.

Folgender Begriff taucht ebenso in den Statistiken vieler Gemeinden auf – so auch in Altusried: „Wertstoffhof“. Neben „Freilichtbühne“ und „Bären“ ist der wohl auch ein beliebter Treffpunkt.

Betzigau: Hier interessierten sich Nutzende vor allem für die Arztpraxis „Birnberger“. Gleich mehrfach taucht das „Baumhaushotel“ auf. Und in diesem Jahr darf natürlich nicht fehlen: „Kunst am Bach“.

Jahresrückblick für Betzigau, Altusried, Haldenwang und Sulzberg: Was googelten Menschen 2022 hierzu?

Buchenberger Webcams waren 2022 vermutlich vor allem für Spaziergänger und Sportler interessant. Ebenfalls viel gegoogelt wurde nach dem „Zen Kloster“. Der im Ranking ebenfalls hoch platzierte Begriff „Realschule am Buchenberg“ stiftet zunächst Verwirrung – in der Gemeinde gibt es doch nur eine Grund- und Mittelschule. Gesucht wurde jedoch wohl nach einer Schule in Nordrhein-Westfalen mit diesem Namen.

Wie in Altusried scheint auch in Dietmannsried der „Wertstoffhof“ besonders gefragt, gleich zweimal taucht er in unterschiedlichen Kombinationen in der Statistik auf. Ebenso das Restaurant „Etna“. Auch „Wahl“ ist gelistet. Wie, haben wir da kommunalpolitisch was verpasst? Nein: Gemeint ist der Agrar-Fachversand Wahl. Natürlich auch gesucht: die Agrarschau.

Durach: Neben „Kempten“ und „Allgäu“ suchten 2022 Menschen vor allem nach „Isny“ in Verbindung mit „Durach“. Ob sie alle nach der besten Route dorthin suchten? Wohl nicht: In Isny gibt es ein Elektro- und ein Fahrradgeschäft mit dem Namen „Durach“. Ansonsten auffällig: In Durach wurde häufig nach dem Friseur „Art of Hair“ gesucht. Ob die Duracher besonders auf ihr Äußeres achten? Vielleicht. In dem Salon gab es bis Ende Mai aber auch Coronatests.

Was 2022 bei Google in Kombination mit Buchenberg, Durach, Lauben und Oy-Mittelberg gefragt war

Was ist denn nur in Haldenwang los? Laut Google-Statistik wurde der Ort vor allem in Kombination mit „Verfassungsschutz“ gesucht. Die Erklärung: Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz heißt Thomas Haldenwang. Kurios: Warum wurde nach „Haldenwang Schule singen“ gesucht? Hier ging es wohl nicht um ein Konzert – sondern um eine baden-württembergische Schule in der Stadt Singen. Sie wird finanziert von einer Stiftung, deren Gründer Karl Georg Haldenwang hieß. Wohl auch die Erklärung, warum „Haldenwang“ besonders oft mit „Karl Georg Schule erkunden“ gesucht wurde ...

Lauben hat’s nicht leicht, sich in der Google-Statistik zu behaupten. Einerseits ist da die gleichnamige Gemeinde aus dem Unterallgäu, deren Betonsteinwerk „Rehklau“ häufig gesucht wurde. Und auch eine Ferienanlage bei Rostock („Karls Lieblings Lauben“) machte sich in der Statistik bemerkbar. Was aus der Oberallgäuer Gemeinde auftaucht? Das „Birkenmoos“ und der „Wertstoffhof“.

Mysteriös ging es 2022 in Oy-Mittelberg zu: Neben den üblichen Suchen nach Wetter, Webcam und Postleitzahl waren besonders gefragt: „T online login“ und „Webcam Torbole live“. Wir freuen uns über aufklärende Hinweise ...

Jahresrückblick 2022: Was interessierte bei Google in Sulzberg, Waltenhofen, Weitnau, Wiggensbach und Wildpoldsried?

Sulzberg hat schwere Konkurrenz bei Google – nämlich die gleichnamige Gemeinde aus Vorarlberg. Vermutlich ist mit der Suchanfrage „Alpenblick“ auch eher ein dortiges Gasthaus gemeint; wobei sich die Aussicht vom Allgäuer Sulzberg aus auf keinen Fall verstecken muss. Jedoch scheint die hiesige Gastronomie interessanter als die in Vorarlberg: Gesucht wurden der „Hirsch“ und die Pizzeria „Cavallino“.

In Waltenhofen hat heuer scheinbar der Wechsel in der Hausarztpraxis Offenberger bewegt: Die Nachfolgerin Julia „Greiter“ wurde besonders oft gegoogelt.

„Weitnau“ wurde 2022 unter anderem gesucht in Verbindung mit „Salzgrotte“ (im Gewerbegebiet Kleinweiler-Hofen), „Trigema“ (ebenfalls dort) – und „Allgäuer Zeitung“.

Der Oberallgäuer Google-Jahresblick 2022

Bei Google-Suchen in Verbindung mit „Wiggensbach“ ging es 2022 um Golf, Edeka, Swoboda – und vor allem Käse.

In Wildpoldsried interessierten sich Google-Nutzende 2022 vor allem an dortigen Firmen: „Wildrad“, „Sonnen“, „Schellheimer“ und „Nahkauf“ tauchen in der Statistik auf. Auch der Schuhhersteller „Giesswein“ – was vermutlich an dessen Hüttenschuhmodell mit dem Namen „Wildpoldsried“ liegt.

