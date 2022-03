Tanzlehrerin Kaija Klug: „Ich habe nicht nur einmal heulen müssen“

Kaija Klug aus Kempten reist nach Nigeria, um zeitgenössische Tanztechnik und modernes Ballett zu unterrichten. Was sie dort erlebt, rührt sie zu Tränen.

Zum Tanzherbst laden die Organisatoren Richard und Kaija Klug jedes Jahr Gruppen aus Europa, Südamerika und Afrika nach Kempten ein. Hier haben Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt die Möglichkeit, ihre Choreografien zu präsentieren und in Workshops Einblicke in ihre Arbeit zu geben. In diesem Jahr nahm Kaija Klug ihrerseits eine Einladung von Michael Ejinkeonye nach Lagos an. Der Tänzer und Choreograph aus Nigeria war bereits als Dozent am Kari-Tanzhaus der Klugs tätig und eröffnete im vergangenen Jahr mit seiner Odido Dance Company den Tanzherbst.

Mitte Februar ging es nun umgekehrt: Kaija Klug besuchte die 14-Millionen-Metropole Lagos, um dortigen Tänzerinnen und Tänzern zeitgenössische Tanztechnik und modernes Ballett zu vermitteln. Unter dem Stichwort Aufatmen beschäftigte sie sich mit den Folgen der Corona-Maßnahmen. Sie wollte von den 25 Teilnehmern erfahren, wie es ihnen in der Zeit des Lockdowns ergangen ist und welche Gefühle sie während den starken Einschränkungen durchlebten. Die Situation in Nigeria sei existenziell bedrohlicher als in Deutschland gewesen, berichtete Kaija Klug nach ihrer Rückkehr.

Kaija Klug im Kreis ihrer Workshopteilnehmer in Lagos. Bild: Micheal C. Ejinkeonye

Hauptthema sei der Hunger geworden. Denn wer nicht arbeiten konnte, habe nichts zu essen kaufen können. Auch die engen Wohnungen, die man trotz zahlreicher Mitbewohner nicht verlassen durfte, sei etwas gewesen, was die Tänzer und Tänzerinnen der Mega-City sehr beschäftigt habe.

Der zweiwöchige Workshop mündete in eine Abschlusspräsentation, die Aspekte von Freiheit und des Sich-wieder-Ausbreitens verarbeitete. Kaija Klug schätzt die Authentizität der Tänzer in Afrika und ist begeistert, wie sie trotz der widrigen Umstände immer lebensfroh und voller Energie sind. Die Beteiligten hätten sich ausdrucksstark und emotional ins Zeug gelegt und in der Choreografie das Bild des Ausbrechens aus einem Käfig weiterentwickelt. „Ich habe nicht nur einmal heulen müssen, weil so viel an Ausdruck und Emotionen rübergekommen ist, dass einem wirklich der Atem stehen blieb“, erzählt die Tanzpädagogin.

Aus diesem Workshop hat sich ein weiterer Austausch in Kooperation mit dem Goethe-Institut Lagos ergeben. Ab September werden eine Schülerin und ein Schüler aus der Millionenstadt für drei Monate ein Tanzstipendium bekommen und am Kari-Tanzhaus in Kempten studieren. Sie werden beim kommenden Tanzherbst auch Workshops geben und beim „Jungen Tanz Schwaben“ auftreten.

Außerdem soll die Kooperation mit der Ausbildungsschule „Span“ in Lagos intensiviert werden. Nächstes Jahr wird Kaija Klug in den Osterferien dort einen weiteren Workshop geben.

Austausch nicht nur mit Afrika

Kaija Klug unterrichtet nicht nur an ihrer Tanzschule, sie ist auch Lehrerin an der Grundschule Kottern/Eich. Ihre Reise war nur möglich, weil sie im Moment ein Sabbatjahr macht. In dieser Zeit möchte sie den kulturellen Austausch mit Nigeria und Costa Rica vorantreiben.

Sie wird sich auch verstärkt dem Kari-Tanzhaus widmen. Schon nächsten Sonntag, 20. März, veranstaltet sie von 10 bis 12 Uhr ein Benefiz-Event zugunsten der Ukrainehilfe. Unter dem Titel „Give Peace a Dance“ lädt sie zu freiem Tanz ins Kari-Tanzhaus. Die Spenden sollen direkt an das Spendenkonto der Stadt Kempten gehen. Eine Anmeldung unter info@kari-tanzhaus.de wird erbeten.