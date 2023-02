Film-Hit als Tanztheater„Einer flog über das Kuckucksnest“ in Kempten

Tschechisches Ensemble zeigt den Roman- und Filmklassiker „Einer flog über das Kuckucksnest“ als Tanztheater in Kempten – und kommt ohne Worte aus. Hypnotisch!

11.02.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Schon der Roman „Einer flog über das Kuckucksnest“ war Kult. 1962 hat Ken Kesey die tragische Geschichte des zur Gewalt neigenden Wettspielers Randle Patrick McMurphy geschrieben. Um einer mehrmonatigen Strafe auf einer Gefängnisfarm zu entgehen, simuliert er eine psychische Krankheit und wird in eine Anstalt eingewiesen. 1963 wurde eine Bühnenfassung am Broadway aufgeführt. 1975 kam die mit fünf Oscars ausgezeichnete Verfilmung in der Regie des tschechischen Regisseurs Milos Forman mit Jack Nicholson als aufsässiger Rebell heraus. Nun erzählt das Josef-Kajetán-Tyl-Theater aus Pilsen (Tschechien) die Geschichte fesselnd mit den Mitteln des Tanztheaters.

