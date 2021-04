Raus mit riesigem Applaus! - Amy (11) aus Altusried scheidet bei "The Voice Kids" aus

Bei den Battles von "The Voice Kids" 2021 war leider Schluss: Sängerin Amy Diana (11) aus Altusried ist bei der Sat.1-Show am Samstag ausgeschieden.

11.04.2021 | Stand: 09:10 Uhr

Bei den "Battles" der Fernsehshow "The Voice Kids" musste Amy aus Altusried gemeinsam mit zwei weiteren Kindern aus ihrem Team auftreten. Das Trio performte den Song "Lila Wolken" von Marteria, Yasha und Miss Platnum.

Amy, Rio und Lenny gelang ein "fantastischer Auftritt", bescheinigte ihnen Jury-Mitglied Alvero Soler. Doch die Coaches Michi und Smudo von den "Fantastischen Vier" durften am Ende nur einen mit in die nächste Runde von "The Voice Kids 2021" nehmen und entschieden sich für Rapper Lenny.

The Voice Kids 2021: Amy aus Altusried überzeugte bei Blind Auditions und Battles

Amy aus Altusried hatte in den "Blind Auditions" der Show mit dem Song „Erinnerung“ aus dem Musical „Cats“ überzeugt und es ins Team von Michi und Smudo geschafft. Die Elfjährige hat bereits Musical-Erfahrung gesammelt. Sie besuchte die „Ludwigs Musical Academy“ im Festspielhaus Füssen und verkörperte dort unter anderem die Päpstin.

Trotz ihres Ausscheidens bei "The Voice Kids" wird es für sie musikalisch weitergehen. Ihre Auftritte in der TV-Casting-Show wird sie in guter Erinnerung behalten. Dass ihre Lieblings-Coaches Michi und Smudo sie auswählten, zählt zu den Highlights: "Ein paar Freudentränen sind schon geflossen", sagte ihr Vater Stefan Diana im Interview mit der Allgäuer Zeitung.

Eine Oberallgäuerin brachte bereits im vergangenen Jahr die Zuschauer von "The Voice of Germany" zum Jubeln.

