Theater Kempten: Saisonstart mit Musiktheater "Das verräterische Herz"

Mit Musiktheater-Uraufführung nach Edgar Allan Poe eröffnet das Theater in Kempten neue Spielzeit. Jochen Biganzoli inszeniert Kammeroper „Das verräterische Herz“.

23.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Mit einer Musiktheater-Uraufführung beginnt die Spielzeit 2023/24 am Theater in Kempten: „Das verräterische Herz“ ist am Samstag, 30. September, erstmals im Theater-Oben zu sehen – und weist eine verzwickte, langwierige und überaus spannende Entstehungsgeschichte auf.

