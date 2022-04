Theater Wildpoldsried: Skurrile Typen und starker Gesang

Bühne frei nach langer Corona-Pause: Das Theater Wildpoldsried bietet im Kultiviert-Dorfsaal einen Bühnenspaß mit Sketchen, Zaubertricks, Musik und Tanz.

20.04.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Mit allem, was darstellende Kunst zu bieten hat, erobert das Theater Wildpoldsried nach dem coronabedingten Stillstand die Bühne im Dorfsaal wieder zurück. Mit Komödie, Gesang, Tanz und Zauberei zeigt es, dass es nach insgesamt über drei Jahren Theaterpause wieder da ist und fegt schwungvoll und unterhaltsam die lange Stille von der Bühne.

Mac Köcheler singt im Kultiviert-Saal Lieder aus vergangenen Produktionen des Theaters Wildpoldsried. Bild: Harald Holstein

Mac Köcheler eröffnet mit dem gesungenen Bekenntnis „Wir leben fürs Theater und die Show“ mitreißend den amüsanten Theaterabend. Die Komödie „Premierenfieber“ nach einem Stück von Jürgen Hörner über eine Amateurtheatergruppe, die eine Boulevardkomödie einstudiert, zeigt nicht nur die Generalprobe und die Premierenvorstellung ihres Stückes, sondern auch private Bezüge der Spieler untereinander. Zuvor jedoch gibt Helmut Hausner als Zauberer im eleganten Frack eine unkonventionelle Einführung in dieses verwickelte Stück im Stück, während er ein Requisit des bevorstehenden Stückes verschwinden und wieder auftauchen lässt. Natürlich geht die Generalprobe gründlich schief. Eine Unterbrechung jagt die andere.

Sorgen für Spaß beim "Bühne frei"-Abend des Theaters Wildpoldsried: Yvonne Riedel als Madame Florence mit Peter G. Kiesel als schusseliger Telefontechniker (Herr Buchfink). Bild: Harald Holstein

Skurrile und liebenswert überforderte Figuren auf und hinter der Bühne werden von einem spielfreudigen Ensemble lustvoll vorgeführt. Urkomisch Peter G. Kiesel als Telefontechniker, der sich nicht den Text merken kann, und Siegfried Stephan als Bühnentechniker, der umso mehr auffällt, je unsichtbarer er sich machen will. Zum Vergnügen der auf 120 begrenzten Zuschauer steigern sich im zweiten Teil des Stückes die Missgeschicke.

Die präzise Regie von Eva Köllner und das authentische Spiel des Ensembles mit nachgereichten Requisiten, eingenähten Spickzetteln, Stromausfall und illusionsbrechenden Rettungsversuchen bringt das Publikum immer mehr zum Lachen und am Schluss zum Jubeln.

Theater im Theater: Helmut Hausner sucht als Zauberer mit seiner Assistentin Katharina Reichart Kostüme für eine Bühnenshow aus. Bild: Harald Holstein

Am Ende werden die Zuschauer noch mit Gesang und Tanz verwöhnt. Carolin Schäfer, Mac Köcheler und vier Tänzerinnen setzen mit Katja Ebsteins Song „Theater“ und einem Musical-Medley ihre Liebeserklärung an die Bühne fort. Während ihrer Choreografien werden die entsprechenden Fotos aus früheren Produktionen eingeblendet. Zwischendurch verblüfft Zauberer Helmut Hausner mit tanzenden Pompons. Auch wie er sich ein Bier in ein schwebendes Glas einschenkt, kommt gut an.

Carolin Schäfer (Mitte) gibt im Kultiviert-Saal in Wildpoldsried Schlagerstar Katja Ebstein und performt mit ihrem Ensemble den Hit "Theater". Bild: Harald Holstein

Die Zuschauerinnen und Zuschauer nehmen den gelungenen Abend über Theater im Theater dankbar auf. Nach begeistertem Applaus bleibt sie im voll besetzten Saal noch lange sitzen und genießen die weiterlaufende Serie mit Fotos von vergangenen Musiktheater-Shows.

Weitere Vorstellungen am 22. und 23. April im Kultiviert-Dorfsaal in Wildpoldsried (jeweils um 20 Uhr). Karten im Vorverkauf gibt es an der Kultiviert-Rezeption, Telefon 08304/92 49 70.