Tina Ding aus Kempten ist das Mathe-Ass - jetzt tritt sie in Japan an

Schülerin des Allgäu-Gymnasiums gewinnt den nationalen Wettbewerb der Mathematik-Olympiade. Nun will sich die 15-Jährige international in Tokio messen.

23.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Für Tina Ding ist alles logisch. „In der Mathematik gibt es keine Messfehler“, sagt die 15-jährige Kemptenerin. Wie gut sie sich auf Zahlen und Formeln versteht, zeigte sie zuletzt in Magdeburg. Dort gewann die Schülerin des Allgäu-Gymnasiums den Deutschland-Wettbewerb der Mathematik-Olympiade. Insgesamt gab es 15 Goldmedaillen, davon drei für Bayern und nur eine für Schwaben. Jetzt will sich Tina Ding für die Mathe-Olympiamannschaft qualifizieren, welche 2023 die deutschen Farben in Tokio vertritt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.