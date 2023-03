Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Haushalt: Plastik pflegen, wiederverwenden - oder ganz vermeiden

Unzählige Gegenstände im Haushalt sind aus Kunststoff: Verpackungen, Frischhaltefolie, Brotzeitdosen. Welche Alternativen gibt es? Eine Allgäuerin gibt Tipps.

21.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Klima- und Umweltschutz passiert im Großen, aber auch im Kleinen – zum Beispiel im Haushalt. Viele der gewohnten Abläufe beim Putzen oder Waschen sind nicht gerade umweltfreundlich. Dabei gibt es Alternativen. Welche das sind, erklären Mitarbeiterinnen des Landwirtschaftsamts Kempten (AELF) unseren Leserinnen und Lesern in einer Serie. Heute geht es um Vermeidung und Pflege von Kunststoffen.

Einwegflaschen, Kaffee-Kapseln, eingepackte Spülmaschinen–Tabs. Die Liste von einzeln in Plastik verpackten Produkten ist lang. Und besonders diese gilt es zu vermeiden, denn: „Je geringer der Inhalt, desto größer die Verpackung“, sagt Gerti Epple vom Landwirtschaftsamt Kempten. Das Problem mit Plastik? Kunststoffe werden aus der endlichen Ressource Erdöl hergestellt, außerdem verursachen Kunststoffe Mikroplastik in der Umwelt – und gerade liegengelassener Plastikmüll zerfällt zu Mikroplastik. „Wir sollten anfangen, eine Challenge zu machen“, sagt Epple. Jede Woche Ziele setzen, wie zum Beispiel bewusst Plastik in der Küche einzusparen.

Plastik im Haushalt: Reduce, reuse, recycle - Tipps aus dem Allgäu

Ein Trick zur Vermeidung von Kunststoff im Alltag sei, für Einkäufe stets eine Baumwolltasche im Auto oder der Handtasche zu haben. „Auch die großen Gewebetaschen an der Kasse sind aus Plastik“, sagt Epple. Für Frischhaltefolie gebe es die Alternative Bienenwachstuch. Dieses könne man in der Drogerie kaufen oder selbst herstellen. Der Vorteil des Tuches: „Es ist mit Spülmittel warm abwaschbar und kann beliebig lange verwendet werden, denn es kann nachgewachst werden“, sagt Gerti Epple.

Serie nachhaltiger Haushalt: Kunststoffbecher wiederverwenden - oder gleich ersetzen

Auch Plastikverpackungen können wiederverwendet werden. Beispielsweise Joghurtbecher könnten als Behälter zum Aussähen von Pflanzen genutzt werden. Kresse, Rucola und Pflücksalat eignen sich hierfür, sagt Epple. Ebenso können alte Eierschalen als Gefäß benutzt werden, die Setzlinge wären zum Beispiel ein Geschenk für Ostern.

Um Kunststoffe in Haushalten lange verwenden zu können, benötigen sie Pflege. Brotzeitboxen könnten durch die Spülmaschine rau und porös werden, ungesunde Bestandteile könnten sich lösen. Die Oberfläche von Schneidebrettern sei in der Regel trotz Spülmaschine übersäht von Bakterien. Daher sollte diese mit einem Kunststoffhobel wieder geglättet werden. Generell gelte, Kunststoffe nicht mit heißer, öl- oder säurehaltiger Flüssigkeit in Verbindung zu bringen.

