60-Jähriger kommt bei Unfall nahe Dietmannsried ums Leben

Am Samstag ist ein 60-Jähriger bei einem Unfall zwischen Dietmannsried und Eichholz im Oberallgäu ums Leben gekommen.

31.12.2022 | Stand: 11:34 Uhr

Bei einem Unfall zwischen Dietmannsried und Eichholz (Landkreis Oberallgäu) ist ein 60-Jähriger am Samstag gegen 6.30 Uhr ums Leben gekommen. Das teilt die Polizei mit. Der Fahrer ist den Informationen zufolge aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Der Pkw kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 60-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.