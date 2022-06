Lastwagen erfasst Fußgängerin in Kempten: Seniorin kommt ums Leben

In Kempten ist es heute am Freitag (3.6.) zu einem Unfall mit einem Lastwagen gekommen. Dabei kam eine 71-Jährige ums Leben.

03.06.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Eine Frau ist in Kempten von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mittielt, wartete der Lastwagen hinter anderen Fahrzeugen an einer roten Ampen an der Kreuzung von der Hanebergstraße in die Duracher Straße.

Die 71-Jährige habe mit ihrem Rollator verkehrswidrig vor dem Lkw die Straße überquert, so die Polizei. Der Lastwagenfahrer bemerkte dies laut Polizei nicht. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhr der Lastwagen los und überrollte die Frau.

Unfall in Kempten: Frau wird von Lastwagen überrollt

Zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Kempten ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Feuerwehr Kempten sowie der Rettungsdienst und das Kriseninterventionsteam waren im Einsatz. Ein Teil der Hanebergstraße war am Freitagnachmittag für drei Stunden gesperrt.