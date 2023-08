So schön war das große Gautrachtenfest in Kempten

Tolle Bilder in Kempten: Über 1500 Trachtlerinnen und Trachtler aus 46 Vereinen präsentierten sich am Sonntag beim Gautrachten-Umzug zum Festwochen-Gelände.

20.08.2023 | Stand: 20:45 Uhr

Es war ein besonderes Gautrachtenfest des Gauverbandes der Gebirgstrachten- und Heimatvereine mit ihren 4500 Mitgliedern. Die Veranstaltung in Kempten fand erstmals seit knapp 30 Jahren im Rahmen der Allgäuer Festwoche statt.

Über 1500 Trachtlerinnen und Trachtler aus 46 Vereinen präsentierten sich beim Festumzug von der Allgäuhalle bis auf das Festwochengelände im Kemptener Stadtpark. Bei dem von Tausenden Zuschauern verfolgten und mit Musik der teilnehmenden Kapellen umrahmten Treffen wurde zugleich das 111-jährige Bestehen des Gauverbandes gefeiert.

Gautrachtenfest 2023 in Kempten: Endlich wieder nach Corona

In den Vorjahren hatte Corona einen Strich durch die Festpläne gemacht. So mussten die Gautrachtenfeste in Waltenhofen (2020) und Altusried (2021) ausfallen. Nach diesen Negativ-Erlebnissen fand sich 2022 dann kein Ausrichter. In Kempten kamen die Trachtler nun wieder voll in die Gänge.

Stefan Kolb gehört zu den 70 Trachtlerinnen und Trachtlern, die von Heimenkirch aus zum Gautrachtenfest kamen. „Wir Trachtler und Musiker sind glücklich und zufrieden, es war schön“, sagte Kolb nach dem Umzug. Soweit er es überblicken konnte, hat das heiße Wetter keine Probleme bereitet: „Wir Vereine sind da vorbereitet, wir haben Wasser dabei.“ Dass das Allgäuer Gautrachtenfest wieder einmal im Rahmen der Festwoche stattfand, sei schön gewesen.

Bereits vor einigen Wochen hatte der Verband Oberer Lechgau sein Trachtenfest in Weißensee bei Füssen abgehalten. Der nächste große Auftritt der Allgäuer Trachtler ist beim Oktoberfest-Umzug am 17. Oktober geplant.