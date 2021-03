Totalausverkauf im Modehaus: „K&L wird es in Kempten nicht mehr geben“

Auch ohne Traditonshaus droht kein Leerstand. Ein Schuh- und Textilhändler hat neue Pläne für den Standort. Dabei spielen Sport und Freizeit eine große Rolle.

26.03.2021 | Stand: 05:24 Uhr

„Geschäftsaufgabe Totalausverkauf“ – viele Schnäppchenjäger lassen sich das bei dem traditionsreichen Mode-Filialisten in Kempten nicht entgehen. Als die Geschäfte noch für jeden öffnen durften, bildeten sich deshalb zuletzt Schlangen vor der Tür und an den Kassen. „K&L wird es in Kempten nicht mehr geben“, bestätigt jetzt der zuständige Marketing- und Verkaufsleiter Rüdiger Herrmann. Mitte 2019 hatte die Augsburger Schmid-Gruppe, ein großer Schuh- und Textilhändler, die insolvente K&L-Group übernommen.