Traditions-Buchladen in Kempten vor dem Aus gerettet: Das „Lesezeichen“ hat doch eine Zukunft

Daniela Haberkorn fand keine Nachfolger für den Buchladen. Bevor er für immer schließt, gründen Kunden eine Genossenschaft. Es ist die erste der Art in Bayern.

02.12.2022 | Stand: 17:07 Uhr

Zunächst waren die Aussichten trüb. Daniela Haberkorn wollte ihren Buchladen so gern an geeignete Nachfolger übergeben. Es gab zwar Interessenten für das Geschäft am Rathausplatz, am Ende traute sich aber keiner von ihnen den letzten Schritt. Das „Lesezeichen“ hat dennoch eine Zukunft. Eine Genossenschaft führt die Buchhandlung weiter – und damit einen Kemptener Laden mit Geschichte.

Das "Lesezeichen" in Kempten wurde als "Funkenhex" gegründet

Einst einziger Frauenbuchladen im Allgäu – anfangs unter dem Namen „Funkenhex“ – ist das „Lesezeichen“ ab Januar die erste genossenschaftlich geführte Buchhandlung Bayerns, wie Dr. Gerald Schneider, Sprecher des Genossenschaftsverbands Bayern, bestätigt. Zwar hätten die Gründungen an Genossenschaften zuletzt zugenommen. Allerdings vor allem im Energiesektor. Die Menschen in Bayern nehmen ihre Versorgung verstärkt selber in die Hand, sagt Schneider: Erneuerbare Energien ausbauen und damit sich und der Umwelt etwas Gutes tun – diesen Ansatz verfolgten zahlreiche Energiegenossenschaften. Aber ein Genossenschafts-Buchladen? „Das gab es in Bayern bislang nicht.“

Mit dem Ziel, sich in den Ruhestand zu verabschieden, hatte Daniela Haberkorn Anfang des Jahresins Schaufenster der Buchhandlung einen Zettel mit der Suche nach Nachfolgern gehängt. Corona- und Energie-Krise erschwerten das Vorhaben. „Ich war schon ein bisschen deprimiert“, blickt sie auf die vergangenen Monate zurück. Ähnlich sei es Kundinnen und Kunden gegangen. Der Laden dürfe keinesfalls schließen, hätten sie immer wieder zu hören bekommen. Dann kam die Genossenschaftsidee – und alles ging plötzlich ganz schnell. Lesen Sie auch: Rathausplatz Kempten: Gebäude aus dem 14. Jahrhundert sind fertig saniert.

„Innerhalb von vier Wochen hatten wir genügend Leute zusammen“, sagt Daniela Haberkorn. Dass sich so schnell so viele Menschen meldeten, habe sie zu Tränen gerührt. Die Mitglieder seien großteils langjährige Stammkunden. „Sie wollen die Buchhandlung unbedingt erhalten.“

Die Kunden im "Lesezeichen" in Kempten werden weiterhin auch von bekannten Gesichtern begrüßt

Bevor die Noch-Inhaberin das „Lesezeichen“ an die Genossenschaft übergibt, sind allerhand Formalien zu klären. Die Gründungssitzung erfolgte bereits: Ende September. „Davor lief ein gigantischer Bürokratieapparat“, sagt Daniela Haberkorn.

Die Vorstandsarbeit erfolge komplett ehrenamtlich. Vier Mitarbeitende stellt die Genossenschaft an. Zwei neue und drei bekannte Gesichter: Eine Angestellte wird die bisherige Inhaberin sein – sie hat sich bereit erklärt, anfangs einen Tag in der Woche zu übernehmen, den Vorstand im Hintergrund zu beraten und zum Beispiel beim Einkauf zu unterstützen. Auch ihr Mann, Lehrer im Ruhestand, der auch bislang bereits stundenweise im Laden aushilft, wird weiterhin an Bord sein. Ebenso wie die bisherige Angestellte.

Die derzeit etwa 30 Mitglieder der Genossenschaft können sich ehrenamtlich einbringen, wenn sie wollen. Aufgaben gebe es genug: die monatlich wechselnde Dekoration der Schaufenster zum Beispiel. Aber etwa auch Fahrten zum Wertstoffhof stünden immer wieder an. Auch sei geplant, wieder kleine, besondere Veranstaltungen in dem Buchladen anzubieten.

Noch-Inhaberin Daniela Haberkorn: „Es geht nicht um große Gewinne. Sondern darum, dass sich der Laden trägt.“

Wenn das Projekt Genossenschafts-Buchladen scheitert, haften die Mitglieder nur mit ihrer Einlage, sagt Daniela Haberkorn. Die Summe, die sie gezahlt haben, nennt sie nicht. Sollte der Laden Gewinn erzielen, werde gemeinsam entschieden, was damit geschieht. Aber: „Es geht nicht um große Gewinne. Sondern darum, dass sich der Laden trägt.“ Darum, dass das, was sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, eine Zukunft hat.

Zunächst im Ankergässle hatten Elisabeth Hansen und Elisabeth Brock die „Funkenhex“ im Jahr 1983 gegründet. Es folgte der Umzug zum Rathausplatz, die Umbenennung zum „Frauenbuchladen“, später zum „Lesezeichen“. Anfangs stand die Geschäftstür ausschließlich für Frauen offen, in den Bücherregalen fand sich allerhand feministische Literatur. Längst sind auch Männer willkommen. Der Laden habe sich mit Lesungen, Ausstellungen und Vorträgen auch zu einem kleinen Kulturzentrum entwickelt, sagt Daniela Haberkorn. Unter anderem war Sprachwissenschaftlerin und Feministin Luise Pusch zu Gast.

Daniela Haberkorn arbeitete neben ihrem Beruf als Lehrerin zunächst in Teilzeit mit, bevor sie neben Elisabeth Hansen zur Mitinhaberin wurde, 2012 übernahm sie das Geschäft komplett. Jetzt freut sie sich, dass es weitergeht – und die Buchhandlung kommendes Jahr ihr 40-Jähriges feiern kann.