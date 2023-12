Trend oder Traditionsberuf? Wie Doulas im Allgäu junge Mütter und Familien unterstützen

Doulas begleiten Frauen vor, während und nach der Geburt. Wie sie die Arbeit von Hebammen ergänzen und wie der Alltag einer Oberallgäuer Doula aussieht.

05.12.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Evelyn Dorn hält sich bereit. Eine Frau, die sie betreut, soll bald ihr Kind bekommen. Dorn ist mit zwei Mobiltelefonen in der Tasche unterwegs, den Anruf will sie nicht verpassen. "Wenn man Doula ist, ist man das immer", sagt sie. Doulas - griechisch für Dienerinnen - sind Frauen, die Eltern vor, während und nach der Geburt betreuen. Dorn sagt: "Es ist eine Art zu sein." Ein sich Einlassen mit gegenseitiger Wertschätzung, Empathie und mit dem Ziel, Würde und Selbstbestimmtheit der Gebärenden zu wahren, erläutert die Oy-Mittelbergerin. Eine "Kreißsaal-Rebellin" sei sie aber nicht, arbeite vielfach mit Hebammen und Kliniken in der Region zusammen. Dorn sagt: "Medizinisch halte ich mich raus. Ich will auch den anderen ihre Kompetenzbereiche lassen."

