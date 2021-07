Hochschule Kempten entwickelt treppensteigenden Rollstuhl mit Beinen

Die Hochschule Kempten entwickelt in Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen einen Rollstuhl, der Treppen steigen kann. Denn: Das Gerät hat Beine.

28.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Der Rollstuhl erklimmt eine Stufe nach der anderen. Auf diesem Modell sitzt ein Teddybär, doch das Gerät ist eigentlich gedacht für Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Die Hochschule Kempten hat mit der Technischen Universität München und dem Steinbeis-Transferzentrum für Medizinische Elektronik in München das Projekt „AssistMobil“ gestartet. Sie entwickeln einen Rollstuhl, der neben Rädern auch Beine hat. So sollen Alltagshindernisse wie Treppen für Senioren und gehbehinderte Menschen überwindbar werden.

Beine am Rollstuhl mit Elektromotoren betrieben

„Mobilität ist die Voraussetzung für soziale Interaktion“, sagt Professorin Dr. Petra Friedrich, Projektverantwortliche an der Hochschule Kempten. Sie betreut jetzt die Arbeit, die der studierte Elektrotechniker Michael Hinderer im Zuge seiner Doktorarbeit auf den Weg gebracht hatte. Mehrere Jahre lang wurde an verschiedenen Konzepten getüftelt, um den Rollstuhl sicher und unkompliziert Treppen steigen zu lassen. Das Gerät bekam mit Elektromotoren betriebene Beine. (Lesen Sie auch: Streetfood-Festival in Jengen: Das konnten die Besucher zum Thema Inklusion lernen)

Spende von 25.000 Euro für Rollstuhl-Projekt

Der ehemalige Oberallgäuer Landrat Anton Klotz, der als Ratsvorsitzender der gemeinnützigen Familie-Rauch-Stiftung aus Haldenwang eine Spende in Höhe von 25.000 Euro an die Projektverantwortliche übergab, ist von dem Konzept überzeugt. Er betont, wie wertvoll der Rollstuhl für gehbehinderte Menschen im Alltag sein könnte: „Ich wünsche mir, dass das Ganze gelingt.“ Auch der Kemptener Hochschul-Präsident Professor Dr. Wolfgang Hauke ist froh, dass die Arbeit am treppensteigenden Rollstuhl in die nächste Phase geht: „Wir freuen uns als Hochschule, dass wir das Projekt weitermachen können.“ Laut Professorin Friedrich gilt es nun, weitere Studierenden zu finden, die im Zuge ihrer Abschlussarbeiten an dem Rollstuhl tüfteln wollen. Praxistests mit einem Prototypen sind dann der nächste Schritt. Im Fokus werden dabei die Sicherheit, die Funktionalität und die Ängste der Nutzenden stehen. „Man muss schon Vertrauen in die Technik haben“, sagt Friedrich. Denn der Rollstuhl steigt die Treppen rückwärts hinauf und vorwärts wieder hinab. (Lesen Sie auch: Kaufbeurer mit Gehbehinderung ärgert sich über faule Ausreden)

Rollstuhl erkennt Stufen dank Sensoren

Die Stufen erkennt der Rollstuhl, den Nutzende mit einem Steuerknüppel bedienen, mithilfe von Sensoren. Friedrich könnte sich vorstellen, die Elektrobeine in Zukunft mit einem 3D-Drucker zu fertigen. „Eventuell müssen wir auch noch einen stärkeren Motor einbauen“, sagt die Professorin für Elektrotechnik. Bis der Rollstuhl marktreif ist, wird es somit noch dauern. „Wir gehen da Schritt für Schritt“, sagt die Projektverantwortliche.

