TV-Gottesdienst aus Kempten: Leere Bänke und dennoch live dabei

Wenn am Karfreitag aus der St.-Mang-Kirche in Kempten der Gottesdienst übertragen wird, sitzen keine Gläubigen im Kirchenraum.

Wenn an Karfreitag, einem der wichtigsten Feiertage der Kirchen, in der evangelischen St.-Mang-Kirche der Gottesdienst gefeiert wird, sitzen heuer keine Gläubigen in den Bänken. Doch wohl einige Hunderttausend werden das Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu im Fernsehen verfolgen. Denn der Karfreitagsgottesdienst aus der St.-Mang-Kirche wird live in die Wohnzimmer gesendet. Eine Übertragung, die nicht nur eine wochenlange Vorbereitung erfordert hat, sondern coronabedingt mit Blick auf die Hygienevorschriften große Anstrengungen verlangte.

Für Dekan Jörg Dittmar ein bekanntes Prozedere

Es ist nicht das erste Mal, dass Gottesdienste aus der St.-Mang-Kirche im Fernsehen und Hörfunk übertragen werden. Der evangelische Dekan Jörg Dittmar und Kirchenmusikdirektor Frank Müller kennen das Prozedere. Doch dieses Mal, sagen beide, sei alles aufwendiger und schwieriger.

So habe man sich aufgrund der Pandemie entschieden, beim Gottesdienst keine Besucher zuzulassen. Eine Gemeinde mit Mundschutz zu zeigen, auf Abstand – das sei auch aus Sicht des BR, verantwortlich für die Produktion, eine bedrückendere Kulisse für die Zuschauer als eine leere Kirche. „Das Geschehen für die Zuschauer erlebbar zu machen“, ist laut Sabine Rauh, beim BR verantwortliche Redakteurin für den Gottesdienst, die Intention bei der Übertragung. 35 Kolleginnen und Kollegen von ihr seien im Einsatz. Allein deren Anfahrt, Unterbringung, Verpflegung zwei Tage im Voraus sowie Aufbau des Equipments oder Festlegung der Position von Sängern und Bläsern auf Abstand mache diese Produktion aufwendiger als sonst. Ein 30 Seiten umfassendes Hygienekonzept hat Dekan Dittmar erhalten.

Ein Kollege achtet auf die Corona-Regeln

Darin festgelegt sind alle Regelungen zu Abständen, Reinigung, Lüften, zum Tragen besonderer Masken bis zum Anbringen von Plexiglasscheiben. Laut Rauh alles Planungen nach den Vorgaben des Bayerischen Infektionsschutzgesetzes und der Berufsgenossenschaft. Ein Kollege achte während der Produktion darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Erschwerte Bedingungen also, auch wenn das Gesamtkonzept seit Wochen stehe.

„Es gibt nichts, was so durchreguliert ist wie dieser Gottesdienst“, findet Jörg Dittmar. Von der liturgischen Gestaltung durch Pfarrerin Maria Soulaiman über den musikalischen Part unter Leitung von Frank Müller bis hin zu den Textbeiträgen der Sprecher. Alles werde einzeln geprobt, bis es sich zu einem Gesamtbild zusammen fügt. Für Müller und die Aufführenden (Fabian Pablo Müller, Saxofon, Heidi Baumgartner, Sopran, Katharina Guglhör, Alt, Richard Resch, Tenor, Christian Hilz, Bass und das Barockensemble „Capella hilaria“) wird es dann in der Kirche wie „in einem vertrauten Musizierraum“ sein. Auch wenn der Kirchenmusikdirektor den fehlenden Gemeindegesang als Lücke empfindet und die Abstandseinhaltung für die Musizierenden schwierig sei. Die Musiker richtig ins Bild zu setzen, sagt Rauh, sei auch für den BR eine Herausforderung.

Jörg Dittmar kündigt an: Er will etwas "Überraschendes erzählen"

Wer und wann im Fernsehen zu sehen ist, können die Mitwirkenden selbst nicht verfolgen, weiß Dittmar. Der Dekan freut sich, dass er womöglich vor bis zu einer Million Zuschauer etwas sagen darf. Was er in seiner Predigt sagt, daran hat er lange gefeilt: „Tröstlich und mit einem Hoffnungsschimmer“ will er die Menschen durch diesen Gottesdienst führen und verdeutlichen, dass die Begegnung mit Leid „warm- und hellsichtiger“ machen kann. Dazu, sagt Dittmar, werde er „Überraschendes erzählen“.

