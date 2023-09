Bahn überfüllt: Sind längere Züge zwischen Ulm, Kempten und Oberstdorf die Lösung?

Weil die Züge zwischen Ulm und Oberstdorf häufig überfüllt sind, rät ein Bürger, mehrere Züge zu koppeln. Aber das sind nicht die einzigen Sorgen der Allgäuer.

21.09.2023 | Stand: 06:15 Uhr

Mit sehr deutlichen Worten macht Harald Sauter aus Durach seinem Unmut Luft. Er kritisiert, dass bei Baustellen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen – wie zuletzt etwa zwischen Kempten und Ulm – nur kurzfristig bekannt gegeben werde und von der Konzeption her alles andere als akzeptabel sei.

„Die Bahn und die Steuer-Milliarden, die die Bahn uns alle kostet, sind dazu da, Kunden ein ökologisches und verlässliches Alternativangebot zum Auto zu machen“, betont Sauter. Deshalb möchte er die Umständlichkeiten der Bahn nicht als Fahrgast „ertragen müssen“. (Hier lesen Sie: Sind Bus und Bahn eine zeitliche Zumutung oder ist es im Allgäu ohne Auto besser?)

Verbessern müssen sich laut Sauter zudem der technische Zustand der „26 neuen Dieseltriebzüge VT633“ und das Platzangebot auf der Strecke Oberstdorf-Ulm. Dort müsse man mindestens zwei, besser drei Triebzüge koppeln. Doppel- oder Dreifachtraktion nennen das Fachleute. Stattdessen würden überdimensionierte Züge auf der kurvenreichen Strecke nach Pfronten abgenutzt, für die sie technisch ungeeignet seien.

Leser: Besser als gedacht klappt die Fahrradmitnahme in Zügen von Kempten nach Pfronten, denn da ist immer Platz

Besser als gedacht klappe nur die Fahrradmitnahme in Zügen von Kempten nach Pfronten, sagt Sauter. Denn da sei immer Platz – „selbst an den sonnigsten Tagen“. Die Menschen könnten die Bahn nutzen und tolle Radtouren im Ostallgäu unternehmen; die Rad-Mitnahme koste Erwachsene nur sechs Euro extra. (Lesen Sie auch: Bahn erstickt Hoffnungen auf Oberleitungen: Es bleibt bei Dieselabgasen)

Die Radmitnahme in der Bahn werde speziell in Bayern durch die Notwendigkeit eines Fahrradtickets deutlich erschwert, findet Uwe Vry aus Kempten. Dazu kämen vielfach Kapazitätsprobleme. Es sei außerdem deutlich komplizierter, das Radticket online per Handy zu buchen als eine „normale“ Bahnfahrkarte zu kaufen. Vry: „Am besten wäre es, auf die Fahrradkarte wie in anderen Bundesländern ganz zu verzichten.“

Eine ganze Liste an Erlebnissen im August hat Elisabeth Villgradter-Linke (70 Jahre) aus Kempten zusammengestellt. Sie sagt: „Diese Erfahrungen tragen nicht dazu bei, vom Auto auf die Bahn umzusteigen.“ Und zur Frage, was besser klappt als gedacht: „Es klappt nichts besser, als ich gedacht hatte, sondern bei Weitem schlechter.“

„Niemals mit gefüllter Blase in einen Zug der Deutschen Bahn einsteigen!“

Zwei Beispiele daraus:

An einem Tag war der Zug nach München