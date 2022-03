Bis zu 500 Kriegsflüchtlinge erwartet: In Kempten stellen viele Unterkünfte bereit

Die Stadt rechnet mit etwa 500 Flüchtlingen aus der Ukraine. Es gibt viele Angebote von Privatquartieren. Welche Unterkünfte sonst noch zur Verfügung stehen.

08.03.2022 | Stand: 17:31 Uhr

Sie sind willkommen in Kempten, die Menschen, die vor dem Krieg ihre Heimat in der Ukraine verlassen müssen und im Allgäu Zuflucht suchen. In der Stadt Kempten zumindest ist Vorsorge getroffen – von vielen Privatleuten, Organisationen und von der Stadtverwaltung. Dort laufen nicht nur die Fäden zusammen, wenn Wohnraum zur Verfügung gestellt werden muss. Dort gibt es auch eine Koordinationsstelle im Amt für Integration. Und im Stadtgebiet wurde und wird für Unterkünfte gesorgt.

Wohnraum hat zunächst Priorität, wenn Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet werden. Die schnelle Suche nach Unterkünften für Asyl- und Zufluchtssuchende jedoch ist der Stadt nicht fremd. Die Flüchtlingsankünfte 2015 haben die Verwaltung schon einmal vor ähnliche Herausforderungen gestellt. Dem sei die Stadt gewachsen, sagt Sozialreferent Thomas Baier-Regnery.

Denn bei der Koordinierungsstelle werden nicht nur ehrenamtliche Hilfsangebote gesammelt. Dort wird auch privater Wohnraum vermittelt. Die Resonanz ist laut Baier-Regnery „sehr groß“. An die 200 Privathaushalte hätten allein beim Amt für Integration angeboten, Flüchtlinge aufzunehmen – in Einzelzimmern, Wohnungen, Häusern und Ferienunterkünften.

Eine "geschützte Wohnumgebung" gilt für Flüchtlinge nach erschöpfender, langer Reise als wichtig

Groß sei auch die Zahl jener, die in den sozialen Medien Unterkünfte zur Verfügung stellen. Denn eine „geschützte Wohnumgebung“ hält Baier-Regnery in der Anfangsphase bei den Flüchtlingen für wertvoll. Sie hätten nicht nur eine erschöpfende, lange Reise hinter sich. Sie kommen aus einem Kriegsgebiet, haben nicht nur Hab und Gut, sondern auch Familienangehörige zurücklassen müssen. Erst einmal aufgefangen zu werden, sei für sie wichtig.

Vorrangig will die Stadt deshalb versuchen, die Menschen privat zu beherbergen. Dennoch ist bereits als Notunterkunft die Turnhalle am Königsplatz hergerichtet. Dort sollen erst einmal die Menschen versorgt werden, die nachts ankommen. Das betrifft die etwa 50 Flüchtlinge, mit deren Ankunft derzeit gerechnet wird. 140, die bereits in Kempten sind, hätten ein städtisches Quartier gefunden. Dazu käme eine nicht einschätzbare Zahl jener Geflüchteten, die privat untergekommen seien.

Mit Blick auf die Ukraine rechnet Baier-Regnery mit bis zu 500 Flüchtlingen, die nach Kempten kommen. Dann stünden seitens der Stadt etwa 60 Plätze in dezentralen Unterkünften bereit, ebenso 100 im Wohnheim der Lebenshilfe an der Mariaberger Straße und etwa 50 im Kloster Lenzfried. Ende März könne die Gemeinschaftsunterkunft in der Maler-Lochbihler-Straße (140 Plätze) bezogen werden.

Viele Menschen bringen die Ari-Kaserne und das leer stehende Sparkassenquartier ins Gespräch

Über weitere Optionen, die geprüft werden, will Baier-Regnery noch nichts Konkretes sagen. Dass jedoch viele Bürgerinnen und Bürger das leer stehende Sparkassenquartier und die Ari-Kaserne ins Gespräch bringen, ist der Stadt bekannt. Auf dem Kasernengelände soll Kempten schließlich auf Wunsch des Freistaates einen Teil der leer stehenden Gebäude für Flüchtlinge vorhalten. Sollten alle Möglichkeiten an Gebäuden nutzbar sein, könnte Kempten etwa 1000 Kriegsflüchtlinge beherbergen.

Doch viele wollen weiterfahren. Wichtig sei dennoch, dass sich die Menschen hier melden. Zum einen, damit die Stadt einen Überblick hat. Zum anderen, damit jene, die sich länger aufhalten wollen, entsprechende Hilfen bekommen.

