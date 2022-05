Ein bisschen Normalität: Ukrainerinnen unterrichten in Durach

Zwei geflüchtete Ukrainerinnen unterrichten in Durach Kinder, die vor dem Krieg flohen. Eine von ihnen bereitet ihre Heimat-Klasse auf deren Abschluss vor.

10.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Kinder sind vor den Kriegsschrecken in die Fremde geflüchtet, haben ihre Väter, Verwandten und Freunde zurückgelassen – und erleben nun in der Schule ein kleines bisschen Heimat: Aus der Ukraine geflüchtete Buben und Mädchen werden in Durach nun in ihrer eigenen Sprache unterrichtet. Möglich machen das inmitten all ihrer eigenen Sorgen ebenfalls geflüchtete Lehrerinnen.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.