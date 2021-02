"Grave Secrets" ist die neue TV-Sendung von Alexander Hold - der Vizepräsident des Landtags ist. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Was Hold antwortet.

06.02.2021 | Stand: 06:42 Uhr

Zwischen Grabsteinen und Nebelschwaden auf einem nächtlichen, dramatisch beleuchteten Friedhof: So tritt Alexander Hold in der ersten Folge der in Deutschland neuen Serie „Grave Secrets – Tote Zeugen lügen nicht“ auf. Gleichzeitig ist Hold Vizepräsident des Bayerischen Landtags und etwa Mitglied von Bezirkstag und Stadtrat Kempten. Passt das zusammen?