Umtauschen ist aus der Mode, Menschen in Kempten schenken bewusster an Weihnachten

Wenn das Weihnachtsgeschenk nicht gefällt, bleibt oft nur der Weg zurück zur Ladentheke. Immer mehr Menschen kaufen so ein, dass Rückgaben seltener nötig sind.

04.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Enttäuschung statt Freude unterm Weihnachtsbaum. Ein Ring, der nicht über den Finger rutschen will, ein Spielzeug, das so gar nicht das ist, was das Enkelkind sich vorgestellt hatte oder neue Handschuhe für die Skisaison, die schlicht nicht passen. Oftmals entsprechen Geschenke nicht dem, was sich Beschenkte erwartet haben. Sollen sie nicht in den Tiefen eines Schrankes in Vergessenheit geraten, bleibt oft nur eine Lösung: der Umtausch. Doch dieser Weg zurück über die Ladentheke scheint aus der Mode zu kommen, zeigt ein Rundgang durch die Kemptener Innenstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.