Unbekannte sägen in Kempten regelmäßig Jungbäume ab - Jetzt ermittelt die Polizei

In Kempten sägen Unbekannte immer wieder junge Bäume an - oder komplett um. Nach Angaben der Stadt Kempten häufen sich die Fälle seit Jahresbeginn.

03.08.2022 | Stand: 15:32 Uhr

Unbekannte sägen im Bereich des Illerdamms und des Illerradwegs immer wieder Jungbäume an oder gar komplett um. Wie die Stadt mitteilt, erfolgen derartige Vorfälle seit Beginn des Jahres gehäuft. Der oder die Täter gehen demnach immer gleich vor: Der noch am Bock angebundene Jungbaum wird am Stamm umgesägt und danach auf den verbliebenen Stock aufgesetzt, sodass der Schaden auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Das könnte Sie auch interessieren: Trauerminute für zwei gefällte Bäume in Kempten.

Das Ausmaß an Vandalismus an Bäumen in Kempten ist laut Stadt neu

Die Jungbäume am Illerdamm seien in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Vandalismus, aber das Ausmaß in diesem Jahr sei neu. Der Stadt sei dadurch bereits ein Sachschaden von etwa 7500 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt. Die Stadt bittet die Bevölkerung darum, auf die Jungbäume zu achten und verdächtiges Verhalten zu melden. Die Jungbäume seien wichtig für die nachhaltige Begrünung der Stadt und würden eines Tages zum Klimaschutz sowie zum Erscheinungsbild Kemptens beitragen.

Wer macht so etwas? Polizeisprecher Holger Stabik kann nur Mutmaßungen anstellen

Wer macht so etwas? Auf diese Frage hat auch Polizeisprecher Holger Stabik keine Antwort. Er könne nur Mutmaßungen anstellen. Ein derartiges Delikt werde öfter in Bereichen festgestellt, in denem sich Menschen aus welchem Grund auch immer an Bäumen stören. Auch jugendlicher Übermut oder Alkohol könne eine Rolle spielen. Vielleicht in Unkenntnis darüber, dass sogar kleine Verletzungen dazu führen können, dass ein Baum abstirbt. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden unter 0831/9909-2140.

