Unbekannter spricht Schulkinder in Kempten an - Polizei hat Verdächtigen im Blick

Ein fremder Mann hat Schulkinder am Freitag in Kempten angesprochen und ihnen angeboten, sie nach Hause zu fahren. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen.

04.05.2022 | Stand: 15:39 Uhr

Ein Mann Mitte 50 hat in Kempten Kinder auf verdächtige Weise angesprochen: Nach einem Vorfall am vergangenen Freitag wurden der Polizei weitere Fälle gemeldet. Die Polizei hat einen Verdächtigen im Blick. Allerdings ist noch nicht klar, ob sich dieser mit seinem Verhalten tatsächlich strafbar macht. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagte am Mittwoch eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.

Kempten: Mann spricht mehrere Grundschulkinder an

Wie berichtet hatte Freitagmittag nach Schulschluss ein Mann zwei Grundschulkinder in der Tilsiter Straße angesprochen. Er bot dem Mädchen (8) und dem Buben (7) an, beide nach Hause zu fahren. Die Schüler der Nordschule reagierten sofort und rannten davon. Zuhause vertrauen sie sich ihren Eltern an. Der Mann wurde als etwa 55 Jahre alt und kräftig gebaut beschrieben. Er stand an einem silbergrauen Auto, trug eine blaue OP-Maske und hatte wohl einen Bart.

Auf einen Zeugenaufruf meldeten sich einige Eltern, um ebenfalls anzuzeigen, dass ihre Kinder angesprochen wurden. Die Polizei habe inzwischen eine sogenannte „Gefährderansprache“ mit einem Verdächtigen geführt, auf den die Beschreibung passt, sagte die Sprecherin. In dem Gespräch sei dem Mann deutlich gemacht worden, dass ihn die Polizei im Blick hat; er wurde ermahnt, sich von Kindern fernzuhalten. Inwiefern seine Kontaktaufnahmen allerdings strafrechtlich relevant waren, müsse erst noch ermittelt werden. Die Polizei gehe allen Hinweisen nach.

Grundsätzlich rät die Polizei, dass Eltern detailliert nachfragen sollten, wenn Kinder von einem solchen Fall erzählen. Werden Kinder von Fremden angesprochen, sollten sie sich sofort entfernen, andere Erwachsene hinzuziehen und ihre Eltern informieren.

