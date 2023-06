Und ab geht der Festivalsommer: Diese Open Airs finden in Kempten und Umgebung statt

Techno, Hip-Hop und bayerische Tradition: In den kommenden Monaten finden in Kempten und Umgebung zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen statt. Eine Auswahl.

05.06.2023 | Stand: 14:18 Uhr

Sommerzeit ist Festivalzeit – und die läuft nun nach und nach auch in Kempten und dem Oberallgäu an. Ob Indie-Festival mit Yoga-Programm, Theateraufführungen in großen Zelten oder bekannte Hip-Hop-Stars auf einer Bühne mit Bergblick, in den kommenden Wochen ist einiges geboten. Eine Auswahl.

Heroes Festival: Bekannte Größen aus der Deutschrap-Szene kommen ins beschauliche Buchenberg. In der „ Allgäu Concert Arena“ treten am 25. und 26. August unter anderem Apache 207, Rua, Yung Hurn, Money Boy, die Band 01099 und Luciano auf. Auch lokale Künstler sind mit von der Partie, etwa das mittlerweile deutschlandweit bekannte DJ-Duo Drunken Masters aus Kempten. Die Campingplätze öffnen bereits am Donnerstag, 24. August. Für Besucherinnen und Besucher, die nicht übernachten wollen, gibt es einen Shuttlebus ab Kempten Hauptbahnhof. Einzelticket für das Wochenende ab 109 Euro, auch Gruppentickets sind erhältlich.

Techno gibt es beim Freiluft-Festival auf die Ohren, Indie beim Allgäus Finest

Allgäus Finest Festival: Rock gibt es beim Allgäus Finest Festival in Karsee am 25. und 26. August etwa von der Münchener Gruppe Blackout Problems auf die Ohren, Indie-Pop von Paula Carolina, die aus Sonthofen stammt, und Elektropunk von Großstadt-Geflüster. Auch Workshops zum Beispiel zu Yoga oder Keramik-Handwerk gehören traditionell zum Programm. Weniger bekannte Musikerinnen und Musiker können sich über einen Wettbewerb für einen Auftritt beim Festival qualifizieren. Bewerbung: marlen@allgaeusfinest.de. Camping ist möglich, ein Einzelticket für das gesamte Wochenende gibt es ab 66 Euro.

Freiluft Festival: Club-Atmosphäre unter freiem Himmel: Des Freiluft Festival des Kemptener Parktheaters findet am 23. und 24. Juni am Biomassehof statt. Dort stehen bekannte wie lokale DJs am Pult: unter anderem Techno-Künstlerin Klaudia Gawlas, 2000er-DJ Tues oder K-Louis, der regelmäßig in Kempten auflegt. Elektronische Klänge ein ganzes Wochenende lang gibt es ab 30 Euro.

Allgäuhalle in Kempten wird neue Heimat für "Cockroach's Burn Art"

Allgäu Rock: Festival mit Bergblick verspricht der Verein „Allgäu Rock“ beim gleichnamigen Festival im Waltenhofener Weiler Wuhr. 16 Bands stehen dort am 1. und 2. September auf der Bühne, am Abend vor dem Konzertstart gibt es eine Party im Festzelt. Auf dem Programm stehen etwa die Waltenhofener Deutsch-Rock-Band Grenzenlos, Stand up Stacy aus München und Existent aus Hamburg. Auch ein Campingplatz gehört zum Areal, ein Wochenendticket ist ab 65 Euro erhältlich.

Cockroach’sBurn Art – das Fest der Künste: Malerei, Lesungen, Musik, Akrobatik und eine generationenübergreifende Modenschau will das „Cockroach’s Burn Art“-Festival am 23. und 24. Juni an der Kemptener Allgäuhalle bieten. Auch Streetfood-Wagen mit veganen wie fleischhaltigen Speisen sollen vor Ort sein. Ebenso gehört laut Mitteilung der Veranstaltenden ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche zum Konzept. Konzerte geben unter anderem die Kemptener Band Rootsman Fyah und der Künstler Artokalypse. Eintritt: 5 Euro, im Außenbereich kostenfrei.

Auch Workshops und bayerische Tradition gehören zu Festivals in der Region

Brezel House Festival: House-Musik trifft auf bayerische Tradition. Am 21. Juli feiern die Gäste beim Brezel House Festival in der Daimlerstraße 42 in Kempten in Tracht zur Musik von sechs Allgäuer DJs. Karten gibt es ab 18 Euro.

Theaterfestival Isny: Poetry Slam, Kindertheater, die Stuttgarter Band Rikas, das Berliner Zirkuskollektiv Barbaren Barbies – diese und weitere Darbietungen gehören zum Theaterfestival Isny, das vom 28. Juli bis 5. August stattfindet. Tickets gibt es für die jeweiligen Veranstaltungen im Vorverkauf und an der Abendkasse. Camping ist möglich.