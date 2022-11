Unermüdliche Helfer für die Menschen in der Ukraine: Allgäuer planen große Weihnachtsaktion

Ehrenamtliche Allgäuer sammeln seit Beginn des Ukraine-Kriegs Hilfsgüter. An Weihnachten wollen sie bis zu fünf Lastwagen füllen.

23.11.2022 | Stand: 15:23 Uhr

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine ist sie unermüdlich: Eine Gruppe Allgäuer, die seit Monaten Spenden sammelt, um die Hilfsgüter in Richtung der kriegsgebeutelten Menschen zu bringen. Und ans Aufhören denken die Ehrenamtlichen keineswegs. Im Gegenteil. Jetzt steht eine große Weihnachtsaktion an.

20 bis 30 Ehrenamtliche stecken hinter der privaten Hilfsorganisation für die Menschen in der Ukraine

Unter dem Motto „Stand with Ukraine – Unser Allgäu hilft“ fuhren die Ehrenamtlichen im März das erste Mal aus Sulzberg an die ukrainische Grenze. Seitdem immer wieder – sobald sie genug Hilfsgüter zusammen haben, die einen oder mehrere Lastwagen füllten. Laut Petra Schulte-Ritter gehören 20 bis 30 Allgäuer zur festen Gruppe, die regelmäßig in Sulzberg-Ried Spenden sammeln, Aktionen vorbereiten und die Medikamente, Krankenbetten, Lebensmittel und anderes dorthin bringen, wo es dringend benötigt wird. Zudem gebe es weitere Unterstützer, die immer mal wieder aushelfen.

Nun wollen die Ehrenamtlichen Menschen in der Ukraine zu Weihnachten eine besondere Freude machen: Sie planen, mit bis zu fünf Lkw in Richtung Ukraine zu fahren. Ob sie die Grenze überqueren, hänge von der aktuellen Lage ab. Ansonsten übergeben sie die Weihnachtspakete nahe der Grenze den Helfern vor Ort, mit denen die Allgäuer seit Monaten zusammenarbeiten.

Das sind die Termine für die Weihnachtsaktion von "Stand with Ukraine - Unser Allgäu hilft"

Der Weihnachtskonvoi startet Petra Schulte-Ritter zufolge voraussichtlich am 23. Dezember in Sulzberg – mit „Care-Paketen“ in Bananenkisten beispielsweise mit Nudeln, Duschmittel, Tee und Kerzen für einen Haushalt und „Hoffnung im Karton“ von Kindern für Kinder. Anleitungen mit Packlisten gibt es hier. Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann die Päckchen in den nächsten Wochen an verschiedenen Orten im Allgäu abgeben:

Samstag, 26. November, 17 bis 20 Uhr: Altusried, Mitarbeiter-Parkplatz der Freilichtbühne

Samstag, 3. Dezember, 17 bis 20 Uhr: Immenstadt, Viehmarktplatz

Sonntag, 4. Dezember, 14 bis 17 Uhr: Oberstdorf am Musikpavillon im Kurpark

Samstag, 10. Dezember, 17 bis 20 Uhr: Füssen, Festplatz in der Kemptener Straße

Sonntag, 11. Dezember, 11 bis 14 Uhr: Sulzberg, Rathausplatz

Sonntag, 11. Dezember, 17 bis 20 Uhr: Kempten, St.-Mang-Platz beim Weihnachtsmarkt

Samstag, 17. Dezember, 17 bis 20 Uhr: Kempten, St.-Mang-Platz beim Weihnachtsmarkt