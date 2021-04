Unfall auf der A7 am Montag bei Kempten - Frau leicht verletzt

Am Autobahndreieck Allgäu bei Kempten ist am Montagvormittag eine Autofahrerin bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Sperrung der A7 führte zu Staus.

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin ist am Montagvormittag gegen 7.40 Uhr auf der A7 am Autobahndreieck Allgäu gekommen.

Eine 33-Jährige war mit ihrem Pkw auf dem linken Fahrstreifen der A7 in Fahrtrichtung Füssen unterwegs. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr neben ihr ein 46-Jähriger mit seinem Kleintransporter.

Die 33-Jährige kam laut Polizei offenbar aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und dadurch unmittelbar vor dem anderen Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen. Der 46-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß. Das Auto der 33-jährigen Unfallverursacherin schleuderte daraufhin am rechten Fahrbahnrand gegen den Aufprallschutz, der direkt an der Überleitung zur A980 am Dreieck Allgäu die Fahrbahnen trennt.

Wegen Unfall: Stau auf der A7

Wie die Polizei berichtet, schleuderte das Auto nach diesem Aufprall wieder zurück auf die Fahrbahn, wo es erneut mit dem Kleintransporter zusammenstieß, der dadurch auf der rechten Seite beschädigt wurde und anschließend umkippte.

Die 33-Jährige kam danach mit ihrem Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen, der 46-jährige Kleintransporterfahrer blockierte nach Polizeiangaben mit seinem umgekippten Fahrzeug beide Fahrstreifen. Beide verunfallten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Kleintransporter musste dazu vorher wieder aufgerichtet werden. Die A7 war deshalb eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgte über das Autobahndreieck Allgäu. Das führte auf der A7 und auf der Umleitung zu Staus.

Unfall auf regennasser Fahrbahn auf der A7: Eine Autofahrerin leicht verletzt

Die 33-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Klinikum eingeliefert, der 46-Jährige blieb unverletzt.

Am Pkw der 33-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro, am Kleintransporter von knapp 10.000 Euro. Der Schaden am Aufprallschutz beträgt 16.000 Euro.

Die 33-Jährige erhält eine Anzeige wegen nichtangepasster Geschwindigkeit mit Unfallfolge.

