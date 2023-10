Langer Stau auf der A7 nach Unfall zwischen Leubas und Dietmannsried

Wer aktuell vom Süden des Allgäus in Richtung Memmingen fahren möchte, sollte die A7 umfahren. Dort ist aktuell Stau.

03.10.2023 | Stand: 11:24 Uhr

Auf der A7 Füssen in Fahrtrichtung Ulm hat es heute Vormittag einen Unfall zwischen Leubas und Dietmannsried gegeben. Aktuell hat sich ein acht Kilometer langer Stau gebildet, Zeitverlust über eine Stunde (Stand 11.15 Uhr).

Mehrere Menschen bei Unfall auf A7 heute leicht verletzt

Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, hat es auf der A7 einen Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gegeben. Mehrere Menschen wurden nach ersten Informationen leicht verletzt. Der Einsatz läuft.

Heute am Dienstag, 3. Oktober, ist Tag der deutschen Einheit. Den Feiertag nutzen viele für einen Ausflug im Allgäu oder machten an dem verlängerten Wochenende Urlaub in der Region. Auf den Straßen herrscht deshalb aktuell ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Bereits am Samstag hat es auf der A96 bei Wangen mehrere Auffahrunfälle innerhalb weniger Stunden gegeben.

Weitere Informationen folgen.

