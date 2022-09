Auffahrunfall auf der B12 zwischen Kempten und Wildpolsried mit sechs Verletzten

Am Abend kommt es auf der B12 zwischen Kempten und Wildpoldsried zu einem Unfall. Sechs Menschen werden dabei verletzt, einer davon schwer.

29.09.2022 | Stand: 21:47 Uhr

Auf der B12 zwischen Kempten und Wildpoldsried (Landkreis Oberallgäu) ist es am späten Donnerstagabend zu einem Auffahrunfall mit sechs Verletzten gekommen. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt, teilt die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Unfall auf der B12 zwischen Kempten und Wildpoldsried: Sechs Menschen verletzt

Nach ersten Informationen war ein Autofahrer auf der B12 in Richtung Kempten unterwegs. Dabei verursachte er einen Auffahrunfall, in den zwei weitere Pkw verwickelt waren. Der Unfallverursacher erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. In den anderen Fahrzeugen befanden sich fünf Menschen, die alle leicht verletzt wurden.

Die B12 ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Laut Polizei wird die Sperrung noch mindestens eine Stunde lang andauern. Ein Unfallgutachter wurde hinzugerufen.

Weitere Informationen folgen.

