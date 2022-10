Radfahrer nach Unfall bei Untrasried unter Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Bei einem Unfall am Dienstag bei Untrasried wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Die Straße zwischen Untrasried und Obergünzburg wurde zeitweise gesperrt.

Am Dienstagnachmittag hat es etwa gegen 16.15 Uhr einen Unfall auf der Hauptstraße zwischen Waizenried und Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu) gegeben. Ein 46-jähriger Radfahrer ist auf der Straße in Richtung Obergünzburg gefahren, berichtet die Polizei. An der Einmündung nach Untrasried wollte er abbiegen.

Ein 84-jähriger Autofahrer übersah den Radfahrer beim Einfahren. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Radfahrer unter das Fahrzeug gedrückt und mehrere Meter mitgeschleift. Ersthelfer zogen den 46-Jährigen unter dem Auto hervor und leisteten bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes Erste Hilfe.

Unfall bei Untrasried: Radfahrer wird unter Auto gedrückt und mitgeschleift

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. Der Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und Erstversorgung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeitweise musste die Straße zwischen Obergünzburg und Untrasried komplett gesperrt werden.

