Senior übersieht Gegenverkehr und landet mit Auto im Bach

Nach einem Unfall in Kuhnen bei Waltenhofen gestern Abend ist ein 83-Jähriger mit seinem Auto in einem Bach gelandet. Es folgte ein Großeinsatz der Retter.

11.10.2022 | Stand: 10:31 Uhr

Der 83-jährige Autofahrer war nach Angaben der Polizei vor dem Unfall in Richtung Herzmanns unterwegs. In Kuhnen bei Waltenhofen wollte er an einer Mündung links abbiegen.

Dabei übersah er laut Polizei ein entgegenkommendes Auto einer 26-Jährigen. Ein Ausweichversuch des Seniors endete schließlich im angrenzenden Straßengraben in einem Bachbett.

Unfall bei Waltenhofen: Autofahrer augenscheinlich unverletzt

Glück im Unglück: Beide Autofahrer blieben unverletzt, wurden allerdings vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden bei dem Unfall beschädigt - der Schaden beträgt rund 8000 Euro. Ein Abschleppfahrzeug barg das Auto des Mannes aus dem Bachbett.

Kräfte der örtlichen Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren laut Mitteilung an dem Einsatz bei Waltenhofen beteiligt.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

