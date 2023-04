Fahrer streift mit seinem Wagen anderes Auto, überfährt Verkehrsinsel und schanzt in Wiese

In Weitnau hat ein Autofahrer mit seinem Wagen über eine längere Strecke erheblichen Schaden angerichetet. Schließlich schanzte das Auto in eine Wiese.

18.04.2023 | Stand: 12:25 Uhr

Der Fahrer eines Kleinwagens hat am Dienstagmorgen bei Weitnau ( Oberallgäu) auf etwa einem Kilometer Länge erheblichen Schaden angerichtet. Die Fahrt endete mit einem demolierten Fahrzeug in einer Wiese.

Wie ein Augenzeuge berichtet, war der Mann gegen 8.30 Uhr von Weitnau in Richtung Seltmans unterwegs – und hatte offensichtlich kaum noch Kontrolle über sein Fahrzeug: Bereits im Ort streifte der Wagen einen anderen Pkw, überfuhr dann am Ortsausgang eine Verkehrsinsel, räumte dort ein Verkehrsschild ab, fuhr einen Leitpfosten um und verlor im weiteren Verlauf Fahrzeugteile. Arbeiter an einer Baustelle, an der der Mann vorbeifuhr, alarmierten die Polizei.

Unfall bei Weitnau - Auto schanzt über einen Erdhaufen in eine Wiese

Zwischen der Auffahrt zur B12 und dem Ortsteil Seltmans kam der Kleinwagen schließlich nach rechts von der Straße in ein Feld ab, schanzte über einen Erdhaufen, flog einige Meter durch die Luft und blieb schließlich mit zerstörter Fahrzeugfront in der Wiese liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er stand offenbar unter Schock und versuchte seinen demolierten Wagen zu starten, um weiterzufahren. Andere Autofahrer hinderten ihn daran und kümmerten sich um den verwirrten Mann, bis Polizei und Rettungsdienst eintrafen. Dieser brachte den Fahrer schließlich ins Krankenhaus nach Immenstadt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Möglicherweise hatte der Fahrer bereits vor dem Unfallgeschehen gesundheitliche Probleme.

