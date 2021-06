Busfahrer streift Gartenmauer, rangiert - und fährt weg

Ein Linienbus streift in Buchenberg eine Gartenmauer, rangiert und fährt weg. Bislang hat die Polizei noch nicht mit dem Fahrer gesprochen.

16.06.2021 | Stand: 13:13 Uhr

Ein Linienbusfahrer hat am Dienstag in Buchenberg eine Gartenmauer gestreift und ist weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, war eine Anwohnerin in der Eschacher Straße wegen des Knalls aufgeschreckt. Der Busfahrer rangierte und fuhr weiter.

Bei Bus-Unfall in Buchenberg entsteht ein Schaden von etwa 6.000 Euro

An der Steinmauer entstand ein Schaden vo etwa 1.000 Euro. Die Polizei fand zwar den Bus, an dem ein Schaden von 5.000 Euro entstanden war - aber nicht den Fahrer. Weder mit ihm noch mit dem Firmenchef hat die Polizei bisher gesprochen.

