Auf einer Baustelle in Kempten stürzt ein 23-Jähriger fünf Meter tief in einen Luftschacht. Er wird dabei schwer verletzt.

09.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Auf einer Baustelle in Kempten wurde ein 23-Jähriger am Dienstagmorgen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Mann auf der Baustelle im Bereich der Kotterner Straße fünf Meter tief in einen Luftschacht. Offenbar war die Gitterabdeckung verrutscht.

Arbeitsunfall in Kempten: 23-Jähriger schwer verletzt

Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte.

