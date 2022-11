Senior stirbt nach schwerem Unfall auf dem Kemptener Ring

In Kempten ist ein 91-Jähriger nach einem schweren Zusammenstoß zweier Autos auf dem Schumacherring gestorben. Ein weiterer Mann wurde verletzt.

02.11.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag auf dem Schumacherring in Kempten gekommen. Ein 91-Jähriger ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Ein 59-Jähriger wurde dabei verletzt.

Eines der am Unfall auf dem Schumacherring beteiligten Autos. Bild: Benjamin Liß

Der 91-jährige Autofahrer hatte laut Polizei auf dem Schumacherring nach links in eine Querstraße einbiegen wollen. Dabei übersah der Senior jedoch einen entgegenkommenden Pkw eines 59-Jährigen. Die Fahrzeuge krachten frontal zusammen. Der Verursacher wurde schwer verletzt. Noch am frühen Mittwochabend starb der Mann im Kemptener Klinikum. Der 59-jährige Autofahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ebenso im Krankenhaus behandelt.

Ein Foto vom Unfallort am Schumacherring in Kempten. Wohl beim Wenden ist ein Auto mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen. Bild: Benjamin Liß

Der Schumacherring war lange gesperrt - es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Kemptener Polizei unter Telefon 0831/99092050 entgegen.

